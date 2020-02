[Programme du soir] Les Bleus en Allemagne, Portland et New Orleans jouent déjà gros

Alors que l’Equipe de France est en Allemagne (20h00, Canal+ Décalé) pour le premier match de qualification de l’EuroBasket 2021, la NBA propose ensuite neuf matchs, dont plusieurs affiches qui vaudront le coup d’œil comme Toronto, qui a vu sa série de 15 victoires consécutives s’arrêter avant le All-Star Game et qui recevra Phoenix pour se relancer dès 01h00 du matin.

Denver et Boston passeront deux tests intéressants à l’extérieur, à Oklahoma City pour les Nuggets et sur le parquet des Wolves « new look » pour les Celtics. La rencontre entre Portland et New Orleans, deux prétendants au Top 8, pourrait aussi être lourde de conséquence pour l’équipe qui s’inclinera (04h40, BeIN Sports 1).

À noter qu’Orlando – Dallas (01h00, BeIN Sports 4) et LA Lakers – Memphis (04h30, BeIN Sports 4) seront aussi diffusés sur BeIN Sports.