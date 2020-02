Le cinq majeur de la semaine : le duo Jamal Murray – Nikola Jokic hausse le ton

Damian Lillard a un peu baissé le pied, et les candidats ne manquent pas pour notre cinq de la semaine, niveau backcourt : Caris LeVert, James Harden, Kyle Lowry, Buddy Hield, De’Aaron Fox, Kemba Walker, Ja Morant, Ben Simmons ou Elfrid Payton. Mais Trae Young est incontournable, tout comme Jamal Murray, hyper efficace.

Sur les ailes, le choix n’est pas très compliqué non plus, même si LeBron James, Kawhi Leonard, Paul George, Pascal Siakam ou Julius Randle pouvaient postuler. Car Jayson Tatum impressionne ces derniers temps.

Idem pour Giannis Antetokounmpo, même si pour le « Greek Freak », c’est le cas depuis le début de saison.

Enfin, sous le cercle, on n’a pas non plus hésité trop longtemps, malgré les bonnes performances d’Anthony Davis, car Nikola Jokic a survolé la semaine, haussant le ton avec son meneur pour se rapprocher des Lakers…

Comme lors des deux dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.