Pour Pat Riley, Andre Iguodala fait toujours partie de l’élite

« Il fait partie de l’élite », voilà la conclusion tirée par Pat Riley après ses nombreuses recherches sur Andre Iguodala, 36 ans et inactif depuis sept mois du côté de Memphis.

« C’est un défenseur d’élite, un défenseur d’équipe d’élite, qui a un ratio passes décisives/balles perdues de haut niveau, et qui fait partie des meilleurs dans les détails qui comptent. On ne perd pas ça en sept mois. Ça a peut être même été une bénédiction à peine masquée qu’il n’ait pas joué ces sept derniers mois », a-t-il résumé.

Un joueur frais à l’expérience inestimable

L’ancien joueur des Warriors arrive en effet frais et dispo et se verrait même débuter dès demain face aux Blazers. Il se sent en tout cas en pleine forme.

« J’ai le sentiment de pouvoir jouer encore longtemps, » a-t-il déclaré en marge de la rencontre perdue à Sacramento cette nuit. « Je me suis surpris à voir comment mes jambes sont encore fraîches après avoir pris ce temps mort. Maintenant, il s’agit plus de réhabituer mon corps un peu mieux, retrouver le rythme NBA. On ne peut pas vraiment s’entraîner à ça. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. »

Avec les renforts de Jae Crowder, Solomon Hill et donc Andre Iguodala, les Floridiens se sont dotés de « trois vétérans qui ont beaucoup d’expérience », a précisé Erik Spoelstra. Quant à Andre Iguodala, le coach du Heat a loué les bienfaits de l’arrivée « d’un joueur calibré pour le titre, quelqu’un qui a ça dans son ADN, qui a joué dans tellement de grands moments. L’expérience d’un titre n’est pas quantifiable, ça ne s’achète pas ».

Le dernier match d’Iggy, c’était d’ailleurs en Finals NBA en juin dernier, lors du Game 6 face à Toronto, au cours duquel il avait scoré 22 points en 32 minutes. À voir le temps qu’il lui faudra pour retrouver ce niveau.

Quatrième à l’Est, Miami a perdu du terrain cette semaine en concédant trois revers sur ses cinq derniers matchs.