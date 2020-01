Le MVP de la nuit : Trae Young voulait justifier son étoile

Sélectionné par le public, mais aussi ses pairs et la presse comme titulaire au All-Star Game, Trae Young sera le seul joueur étoilé de l’Est avec un bilan négatif et ça fait grincer quelques dents. « J’ai l’impression d’avoir un peu à prouver des choses » a-t-il expliqué après le match face aux Sixers. Et il l’a fait avec l’une de ses meilleures performances en carrière avec 39 points et 18 passes dans la belle victoire face à Philly.

Le meneur des Hawks a donné le ton dès le premier quart-temps puisqu’il avait déjà son double-double en poche après douze minutes. « J’ai le sentiment que j’ai très bien géré le match du début à la fin. Je m’améliore de jour en jour » ajoute-t-il après une performance à 9 sur 22 aux tirs et 18 sur 20 aux lancers-francs. Le tout en perdant 7 ballons, symboles d’un jeu à risque, mais surtout déstabilisant pour la défense de Philadelphie.

Troisième meilleur marqueur de la ligue, mais aussi deuxième passeur, Trae Young a obligé les Sixers à modifier leur défense, et ce sont ses coéquipiers qui en ont profité comme Kevin Huerter de loin, ou John Collins sur le pick-and-roll. « Je pense qu’on était trop focalisé sur Young après le premier quart-temps » estime Ben Simmons, tandis que Tobias Harris reconnaît que « c’est difficile de défendre sur lui« , et que Trae Young les a « désossés » : « Ce soir, il était toute leur attaque. »

À l’arrivée, Atlanta décroche l’une de ses plus belles victoires de la saison, et Trae Young a sans doute fait taire quelques sceptiques.