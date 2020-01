Les Grizzlies laminent les Nuggets sous les panneaux

Remporter un match en rentrant quasiment trois fois moins de paniers à 3-points que son adversaire ? Oui, c’est encore possible dans la NBA d’aujourd’hui. Les Grizzlies viennent d’en faire l’expérience en ne rentrant que six tirs primés (sur 18), là où les Nuggets en rentraient 17 (sur 45). À lui seul, Jerami Grant, l’un des rares Nuggets à surnager cette nuit, a rentré autant de tirs à 3-points que Memphis… En vain.

Car Denver, toujours privé de Jamal Murray, Paul Millsap et Mason Plumlee, a été plus que submergé dans le combat intérieur. À l’image d’un Dillon Brooks, davantage connu pour ses qualités de shooteur extérieur, qui a passé sa soirée à attaquer le cercle et à finir dans un style beaucoup moins aérien que son coéquipier Ja Morant.

L’autre principale force de domination intérieure a bien sûr été Jonas Valanciunas. Le Lituanien a livré un beau duel avec le Serbe, Nikola Jokic, très à la peine pour limiter son vis-à-vis dans le jeu au poste. Auteur lui de plusieurs tirs à 3-points, Jokic a sans surprise été la plaque tournante de l’attaque des Nuggets, malgré de nombreux déchets dans sa distribution (7 pertes de balle) et un « body language » qui a parfois posé question.

50 points d’écart à l’intérieur…

Contrairement à Jaren Jackson Jr., auteur de sept contres (record en carrière), Jokic n’a en tout cas pas pesé bien lourd dans la protection du cercle : Memphis a inscrit 76 points dans la raquette adverse contre… 22 pour leurs adversaires. Un écart abyssal qui s’explique aussi par le rythme imprimé par les Grizzlies, jamais avares de contre-attaques ou de jeu en transition.

En tête de 13 points après un quart-temps (31-18), les Grizzlies sont parvenus à maintenir cette avance, qui a grimpé jusqu’à 19 unités dans le troisième acte, jusqu’à la fin du match. Auteur d’un match sobre mais complet, Ja Morant pouvait profiter du dernier quart-temps pour aligner trois pénétrations de suite provoquant la colère de Mike Malone envers ses joueurs.

Troisième victoire de suite pour ces Grizzlies (23v – 24d) qui consolide sérieusement sa huitième place avant de se déplacer chez les Knicks la nuit prochaine. Les Nuggets (32v – 15d) reçoivent le Jazz jeudi soir.