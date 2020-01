[Programme du soir] Le jour d’après

Vingt-quatre heures après la mort de Kobe Bryant, de sa fille et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère, les affaires continuent en NBA, avec six matchs au programme de la nuit.

Pas sûr que les joueurs aient la tête au basket, même s’il y a plusieurs matchs intéressants, comme le derby floridien entre Miami et Orlando (1h30), la rencontre entre le Thunder et Dallas (02h00) et bien sûr celle entre Utah et Houston (03h00), même si Russell Westbrook sera absent et que James Harden et Clint Capela sont incertains.