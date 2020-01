Malgré les défaites, les Wolves veulent garder le cap

Après le joli début de saison (10 victoires – 8 défaites), les Wolves ont coulé, ne remportant que 5 de leurs 26 derniers matchs. Après une série de 11 revers en décembre, les voilà ainsi sur 9 défaites consécutives…

« Il y a de la frustration, évidemment. On veut gagner, je veux gagner. Mais personne ne va s’appitoyer sur notre sort, donc il faut aller sur le terrain et faire le boulot », réagit Karl-Anthony Towns. « Évidemment, il faut rester positif, parce que la ligue s’en fout que vous soyez énervés ou que vous pleuriez sur votre sort. Ils vont au contraire vous frapper lorsque vous êtes à terre, et ils vont le faire jusqu’à ce qu’on se relève. »

Face au Thunder, Shabazz Napier a réussi son premier triple-double en carrière (10 points, 13 passes, 10 rebonds), mais le meneur n’avait pas le coeur à célébrer.

« Personnellement, perdre est l’une des choses les plus difficiles. Ça perturbe tout dans ma vie parce que le basket, c’est ma vie. C’est dur, mais on a un bon groupe de gars. »

Forcément, toutes ces défaites pourraient remettre en cause le changement de philosophie du club, engagé l’été dernier, avec un rythme beaucoup plus élevé et une prépondérance du 3-points. Pas pour Shabazz Napier.

« Ce n’est pas le processus ou le plan de jeu ou la façon dont ils veulent qu’on joue (qui est en cause). La façon dont ils veulent nous voir jouer est la bonne. Il faut simplement qu’on la mette mieux en place », assure le meneur, sans doute aussi conscient que cette année est une phase d’expérimentation, avec un effectif limité.

« Il faut qu’on en fasse plus. Tout le monde », explique de son côté Ryan Saunders. « On ne gagne pas les matchs avec une seule personne. Et on ne les perd pas avec une seule personne. Donc ça veut dire que tout le monde doit faire sa part du travail. »