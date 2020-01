Ja Morant et Jaren Jackson Jr. font tomber les Pistons

Jaren Jackson Jr montre la voie aux Grizzlies en début de match, exploitant avec agressivité son match-up avec Sekou Doumbouya. L’intérieur enchaîne deux dunks, un 3-points puis deux paniers coup sur coup avant de voir son équipe poursuivre son effort avec un 17-3 en fin de premier quart-temps, un run dans lequel De’Anthony Melton et Brandon Clarke se montrent sous leur meilleur jour (20-35).

Les Pistons font le yo-yo

Detroit encaisse et finit par relever la tête, en passant à son tour une série, un 12-2 alimenté par Reggie Jackson, Langston Galloway et Christian Wood, qui permet aux locaux de reprendre brièvement l’avantage (47-45).

Detroit compte jusqu’à six points d’avance sur un 3-points de Sviatoslav Mykhailiuk, Sekou Doumbouya l’imite peu après, mais Jaren Jackson Jr ne l’entend pas de cette oreille et score 11 points en fin de première mi-temps (24 à la pause de ses 29 au total) pour inverser à nouveau la tendance (61-66).

Le combat fait rage car Detroit s’accroche. Derrick Rose répond à Ja Morant, Dillon Brooks prend chaud à son tour en alignant 10 points qui font grimper l’écart à +10 pour Memphis (72-82), le duo Mykhailiuk-Doumbouya est là pour relancer le suspense…

Les efforts des Pistons sont finalement récompensés en début de quatrième quart-temps, lorsque l’omniprésent Derrick Rose trouve Langston Galloway et Reggie Jackson coup sur coup à 3-points afin de refaire passer les locaux devant au meilleur moment, à l’entrée du money-time (104-103).

Ja Morant dominant sur la fin

Mais c’est là que le tandem Morant-Jackson prend les choses en main. Le premier score un premier floater près du cercle avant d’obtenir (et de mettre) deux lancers devant Christian Wood. À 3-points, le second plante le premier panier qui sonne l’alerte chez les Pistons, alors relégués à 108-114.

Alors que Derrick Rose vient de manquer sa tentative, Ja Morant enfonce le clou avec un lay-up et un alley-oop fracassant à destination de Jaren Jackson Jr, transparent après le repos, et qui inscrit donc là deux paniers décisifs. Ja Morant finit le travail avec deux lancers et un ultime panier près du cercle, assurant un 21e succès à Memphis cette saison (112-125).