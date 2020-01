Amar’e Stoudemire repart en Israël

Revenu de Chine pour trouver un contrat en NBA, Amar’e Stoudemire n’a tapé dans l’oeil d’aucune franchise, et il a finalement décidé de repartir en Israël, et plus précisément au Maccabi FOX Tel Aviv. Le club le plus titré du championnat annonce sa signature jusqu’à la fin de la saison, et son arrivée est facilitée par le fait que l’ancien intérieur des Suns et des Knicks possède la double nationalité.

L’an passé à l’Hapoel Jerusalem, Amar’e Stoudemire vient compenser les pertes de Tarik Black et Omri Casspi, et il rejoint un effectif déjà très US avec dix Américains dont Tyler Dorsey, Aaron Jackson, Othello Hunter et Quincy Acy. Âgé de 37 ans, « Stoud » a déjà remporté plusieurs trophées en Israël, et on le verra notamment en Euroleague, une compétition où le Maccabi est actuellement 3e, derrière l’Anadolu Efes Istanbul et le Real Madrid.

Les Français auront peut-être une chance de le voir jouer puisque le club israélien terminera la 1ère phase par un match à Villeurbanne, et ce sera le 9 avril prochain.