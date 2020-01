C’est un mélange de Rajon Rondo et de Penny Hardaway auquel on a le droit avec le triplé de Ja Morant dans le Top 10. Le meneur des Grizzlies régale avec deux caviars pour Jaren Jackson Jr et un autre pour Dillon Brooks. Il est aussi au alley-oop sur une passe de Jae Crowder.

À voir aussi les passes très lointaines de Trae Young et de Ricky Rubio pour des alley-oop de leurs Deandre respectifs, Bembry et Ayton.