LaMarcus Aldridge, cible idéale du Heat ?

Surprenant 2e de la conférence Est, le Heat peut-il dès cette saison s’inviter dans la course au titre ? Meilleure équipe de la NBA à domicile avec 18 victoires en 19 matches, l’équipe de Pat Riley pourrait déjà faire de gros dégâts avec l’avantage du terrain en playoffs, mais aussi l’expérience de champion NBA de son coach, ou encore du tandem Dragic-Butler. Mais le Miami Herald rapporte que les dirigeants gardent un oeil sur le marché des transferts pour trouver une star supplémentaire. Le but serait d’épauler Jimmy Butler et alors que le Heat se déplace ce soir à San Antonio, le quotidien évoque le cas LaMarcus Aldridge.

Devenu une réelle menace à 3-points, l’intérieur All-Star est toujours aussi régulier sous les panneaux, et le quotidien rappelle que Pat Riley s’était positionné pour le signer lorsqu’il était free agent. Selon une source, les Spurs n’ont pas encore décidé de ce qu’ils allaient faire avant le 6 février. L’équipe ne décolle toujours pas avec une modeste 10e place, et Gregg Popovich pourrait profiter de la bonne cote de DeMar DeRozan et de LaMarcus Aldridge pour transférer un des deux, et le Heat serait un partenaire idéal. Le Miami Herald ajoute que les deux franchises pourraient déjà être entrées en contact, mais que les Spurs ne se contenteront pas d’un package impliquant Justise Winslow et Derrick Jones Jr. Si le Heat veut un joueur de la trempe d’Aldridge, qui serait parfait pour épauler Bam Adebayo sous les panneaux, il faudra forcément lâcher un jeune talent…

Une chose est sûre, Pat Riley ne serait pas effrayé par le contrat d’Aldridge puisque ce dernier sera free agent en 2021. Cela donnerait une saison et demie pour viser le titre avec lui. C’est plus problématique pour DeMar DeRozan car il a la possibilité de faire jouer une clause libératoire dès juillet prochain, et on imagine mal le Heat monter un échange avec le risque de le voir partir contre rien dans quelques mois.