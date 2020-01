Atlanta intéressé par Jakob Poeltl ?

Malgré la présence dans ses rangs d’un des meilleurs jeunes de la ligue, Atlanta n’y arrive pas : les Hawks sont derniers de la conférence Est avec 9 victoires pour 32 défaites. Seuls les Warriors sont derrière au classement NBA, avec une défaite de plus au compteur.

C’est d’autant plus frustrant pour la franchise qu’elle reste sur un exercice prometteur et que Trae Young a progressé, affichant 29.1 points et 8.5 passes de moyenne (3e et 4e de NBA dans les deux catégories).

Sans surprise, le club revient beaucoup dans les rumeurs de transferts à trois semaines de la « trade deadline », notamment quand on parle de pivot : après Andre Drummond, Steven Adams et dernièrement Dewayne Dedmon, Bleacher Report assure que les Hawks ont un œil sur Jakob Poeltl. Le Spur de 24 ans, qui tourne à 5.2 points et 5.7 de moyenne, sera free agent protégé cet été.

Rappelons que pour faire ses emplettes, les dirigeants peuvent se servir des gros contrats expirants d’Allen Crabbe (18.5 millions de dollars), Evan Turner (18.6 millions) et Chandler Parsons (25.1 millions).