Le MVP de la nuit : Ja Morant superstar !

Après s’être requinqués face aux Wolves, les Rockets débarquaient à Memphis sans Russell Westbrook. Il n’en fallait pas plus pour que Ja Morant saisisse l’occasion à pleines mains.

Le rookie des Grizzlies a d’abord été le moteur offensif de son équipe alors que James Harden causait déjà des dégâts. Dans le jeu intermédiaire avec son tear drop ou à 3-points avec la défense bien trop au large, Morant a porté son équipe.

A l’interception un peu plus tard, il temporise d’un dribble dans le dos avant de servir son compère Jaren Jackson Jr. pour le dunk main gauche en fin de contre attaque. Un peu plus tôt, c’était d’une passe dans le dos, dans le trafic, que Ja avait servi JJJ pour le panier garni. Reprenant à son compte le geste des lunettes (ou jumelles au choix) popularisé par Stephen Curry, Morant a pour le coup brillé par sa vista !

Mike D’Antoni : « C’est déjà un très grand joueur »

Avec 26 points à 10/11 aux tirs au final, plus 8 passes et 5 rebonds, Ja Morant a été sublime de bout en bout. Il a été un des artisans principaux de la fin de match autoritaire des Grizzlies à domicile, à coup de 3-points mais pas seulement. Avec des paniers au contact, avec le lancer en plus et surtout une vraie maturité dans les prises de décisions à la création. Sans oublier un petit coup de trash talking sur Harden qui le poussait à shooter à 3-points !

« Plus tôt dans la saison, on devenait trop statique, et on récitait les mêmes systèmes encore et encore », a expliqué Dillon Brooks, 24 points contre Houston. « Maintenant, on a un jeu plus varié avec Ja qui peut pénétrer dans l’axe et créer de belles actions en prenant les bonnes décisions. »

Morant a déployé la panoplie complète pour ce qui est son 4e match de la saison à 26 points, ce qui est également son 2e meilleur score en carrière après son record à 30 unités. Et en plus, il s’éclate : « Je prends beaucoup de plaisir. Je profite du moindre moment. Je suis reconnaissant d’être là, de jouer devant ce public et avec ces gars. »

Côté Rockets, Mike D’Antoni estime que Morant « est déjà un très grand joueur« , tandis que Austin Rivers ajoute : « Il a les qualités d’une superstar. Memphis possède une superstar, et un bon ! Il est dans une équipe qui joue bien. Ils nous ont battus, ils sont en position d’aller en playoffs. C’est incroyable, et il en est la principale raison. »