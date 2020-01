L’heure du doublé pour Ben Simmons et Zach LaVine, qui s’envolent pour aller secouer les cercles, sur contre-attaque et au alley-oop pour l’arrière de Chicago, sur contre-attaque et en pénétration pour le meneur des Sixers.

À voir aussi le jeu à deux entre Danny Green et LeBron James pour le alley-oop du King, le méchant poster d’Andre Drummond, la passe en tombant de TJ McConnell, ou encore le gros contre de JaVale McGee…