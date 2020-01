Un accélerateur d’entreprises pour soutenir les investissements des joueurs

LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Andre Iguodala ou Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Magic Johnson et bien évidemment Michael Jordan pour les anciens… Les joueurs NBA savent se diversifier, niveau investissement.

Pour soutenir les aspirations de ses athlètes, le syndicat des joueurs a donc créé un accélérateur ouvert aux joueurs actuels et retraités, en partenariat avec Patricof Co, une plateforme d’investissements privés. Ce programme permettra notamment aux joueurs de bénéficier d’un carnet d’adresses, de formations et de conseils.

« Nos membres sont plus que des joueurs de basket, » a justifié Michelle Roberts, directrice du syndicat, dans un communiqué relayé par Bloomberg. « Ils sont des investisseurs, des hommes d’affaires, des entrepreneurs et des ambassadeurs de leurs propres marques. Ce programme leur offrira des ressources supplémentaires pour développer leurs affaires dans un environnement compétitif et créatif. »