Nikola Vucevic retrouve son niveau All-Star

Auteur de sa meilleur saison en carrière sur l’exercice 2018-2019, Nikola Vucevic avait été sélectionné par les coachs au dernier All-Star Game. Qu’en sera-t-il cette année ?

Le pivot floridien a été un peu moins productif au niveau statistique et a connu un début de saison ralenti par une blessure à la cheville qui l’a éloigné des terrains pendant trois longues semaines. Il n’en reste pas moins le baromètre du Magic, indispensable à tous points de vue, comme lors des récents succès notables d’Orlando, face au Heat avec un double-double assorti de 7 passes ou contre Brooklyn en gobant 24 rebonds (son record est à 29).

« Le genre de choses qu’il fait comme ses 24 rebonds, c’est ce qu’il est censé faire. C’est juste Vooch. C’est ce type de joueur et ce qu’il apporte à l’équipe », rappelle Wesley Iwundu.

Pas sûr que Nikola Vucevic ait l’honneur de représenter le Magic au prochain All-Star Game, mais pour son coéquipier Terrence Ross, l’intérieur en a en tout cas le calibre, étant donné l’attitude des adversaires à son égard.

« Les gens vont toujours vous traiter comme tel, une fois que tu as cette étiquette de joueur All-Star, » lâche-t-il. « Je pense qu’on voit aussi davantage d’équipes se concentrer sur lui et essayer de le limiter dans ce qu’il peut faire. Mais il est toujours là, à avoir un impact ».

20 points et 13.7 rebonds par match en 2020

Le pivot du Magic part peut-être d’un peu loin, mais la hiérarchie au poste de pivot à l’Est n’est pas claire (Joel Embiid, Bam Adebayo, Domantas Sabonis, Andre Drummond…). Depuis le début de l’année 2020, soit sur les six derniers matchs, le Monténégrin cumule ainsi 20 points et 13.7 rebonds en 31 minutes moyenne.

Son pourcentage de réussite à 3-points est aussi en hausse avec un haut rendement (39.4% en 5.5 tentatives par match), un atout précieux pour lui mais également pour son équipe qui peut bénéficier de sa vision de jeu selon son coach Steve Clifford, alors que Nikola Vucevic a sorti deux matchs à 7 passes sur les deux dernières semaines.

« C’est l’une des choses qui aident beaucoup notre équipe, le fait qu’il shoote plus à 3-points, » souligne le stratège d’Orlando. « Si vous regardez bien, plus il prend de tirs à 3-points, plus son nombre de passes décisives va augmenter, parce qu’il ouvre alors tout le parquet. Ce qu’on doit faire, et qui me concerne plus moi, c’est de le jouer toujours suffisamment au poste, parce qu’on score aussi grâce à ses post-ups ».

Steve Clifford, parmi ses plus fervents défenseurs, souligne enfin le comportement exemplaire de son leader à l’entraînement notamment. « Il fait toujours du rab’ à la salle de musculation et il a toujours cette routine qu’il fait avec les assistants Mike Batiste et Bruce Kreutzer », ajoute-t-il. C’est aussi ça, être un All-Star.