Coaches du mois : la surprise Donovan

Comme Giannis Antetokounmpo, Mike Budenholzer est récompensé du très bon mois de décembre des Bucks, seuls leaders de la NBA. Avec 13 victoires en 15 matches en décembre, le coach de Milwaukee succède à Nick Nurse, récompensé pour les mois d’octobre-novembre.

A l’Ouest, on pouvait attendre Mike Malone, des Nuggets, ou Frank Vogel, des Lakers, mais la NBA a opté pour Billy Donovan, qui réalise de belles choses avec son Thunder. A la tête d’OKC, Donovan affiche un bilan de 11 victoires en 15 matches en décembre, et c’est la première fois qu’il reçoit ce trophée. Un beau clin d’oeil alors qu’il n’a plus Kevin Durant ou Russell Westbrook dans son effectif.