Joueurs du mois de décembre : les MVP 2018 et 2019 à l’honneur

Meilleur joueur de la meilleure équipe de la ligue (31-5, dont 10-2 en décembre), Giannis Antetokounmpo confirme son statut de MVP en titre.

Sur le mois de décembre, l’ailier-fort grec a cumulé des chiffres impressionnants : 29.3 points à 54.6% aux tirs, une réussite surprenante de loin avec plus de 39% derrière l’arc, 12 rebonds, 5.3 passes et près d’une interception et un contre par match, sans oublier un triple double le 22 décembre face aux Knicks.

Quant à son prédécesseur au « Maurice Podoloff trophy », James Harden, il continue lui aussi de tutoyer les sommets, surtout au scoring avec 37.3 points par match à 48.3% aux tirs, dont 42.5% à trois-points, mais aussi 5.6 rebonds, près de 7 passes, 2.1 interceptions et 1.2 contre par match. Il y a aussi et surtout du mieux pour Houston avec 10 victoires en 14 rencontres et les Texans sont désormais 4e à l’Ouest.