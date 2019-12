Matchs de Noël : gros carton d’audience pour Lakers – Clippers

Les Warriors sont dans les choux et Zion Williamson n’a toujours pas joué un match officiel, mais la NBA peut compter sur le derby de Los Angeles pour attirer les téléspectateurs. Le match de Noël entre les Lakers et les Clippers a ainsi attiré 8.8 millions d’Américains devant leur petit écran, et c’est tout simplement la deuxième meilleure audience de l’histoire pour cette soirée de Noël. Le record appartient aux Lakers – Warriors de la saison passée avec 10.21 millions de télespectateurs. C’est au cours de cette rencontre que LeBron James s’était blessé…

Avec 12% de parts de marché sur la région de Los Angeles, ce Lakers – Clippers établit au passage un record pour un match de saison régulière depuis 2011.

Selon l’AP, les cinq rencontres de Noël affichent des audiences supérieures de 4% par rapport à 2017, et de 16% par rapport à 2016. Comme l’expliquent nos confrères, ce sont des chiffres remarquables puisqu’un match se déroulait au Canada, et c’était une première.

Les audiences dans le détail, pour des rencontres jouées entre 12h et 22h30, heure de New York et diffusées sur ABC ou ESPN :

Raptors – Celtics : 3.3 millions

Sixers – Bucks : 5.5 millions

Warriors – Rockets : 6.5 millions

Lakers – Clippers : 8.8 millions

Nuggets – Pelicans : 1.7 million