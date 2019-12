Draymond Green : « Je n’aurais jamais pensé être aussi enthousiaste après deux victoires en saison régulière »

Avec les réceptions de New Orleans puis de Minnesota, les Warriors (7 victoires – 24 défaites) viennent d’enchaîner leur première série de succès de la saison ! Dernier vestige du groupe qui avait bouclé la saison avec 73 victoires, il y a quatre ans, Draymond Green vit de vraies montagnes russes…

« C’est un sentiment vraiment dingue », apprécie tout de même l’ailier fort. « Je n’aurais jamais pensé être aussi enthousiaste après deux victoires en saison régulière ».

Dans une saison pourrie par les blessures, on se satisfait comme on peut à Golden State. Mais on est aussi conscient qu’il sera compliqué de prolonger cette « superbe » série avec la réception des Rockets pour Noël.

« Tous les gars qu’on avait pour défendre sur James Harden ne sont plus là pour défendre sur James Harden », rappelle Steve Kerr en évoquant Klay Thompson, Andre Iguodala, Shaun Livingston ou Kevin Durant. « Ils nous ont laissés sur ABC (à la télévision nationale) ? » ironise même Draymond Green. « Je me demande bien pourquoi. J’imagine qu’ils n’avaient personne pour changer… »

Car avec toutes les blessures, l’attaque de Golden State est toujours problématique, et pointe à la dernière place (103.3 points sur 100 possessions) de la NBA. Par contre, il y a du mieux en défense, où les Warriors sont montés dans le Top 15 sur les dix derniers matchs.

« Je pense que depuis le début de la saison, nous avons une bien meilleure idée de ce qu’on veut accomplir », explique le coach. « On a simplifié les choses. Les gars font du bon boulot et réalisent de bonnes performances sur le plan individuel. Draymond (Green) est toujours incroyable mais je crois que Willie Cauley-Stein a aussi réussi de très bons matchs. Trois contres encore ce soir. Une bonne protection du cercle. »

Les performances du pivot sont également un motif de satisfaction pour son compère dans la raquette.

« Willie a été incroyable. Il a réussi plusieurs actions ce soir. Avec sa protection du cercle et l’étincelle qu’il apporte en attaque. La façon dont il remonte le terrain, il n’y a pas de pivot capable de tenir le rythme ».