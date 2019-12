Patty Mills, socle des nouveaux Spurs

Ce n’est pas un secret, San Antonio a énormément perdu au cours de ces trois dernières années : Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker, un trio presque inséparable et garant de l’identité des Spurs, ont tour à tour disparu de l’effectif et celui qui était destiné à poursuivre leur héritage a choisi une autre voie.

Aujourd’hui, il ne reste plus que deux membres de l’équipe titrée en 2014, Marco Belinelli et Patty Mills, et compte tenu des circonstances, celles d’une équipe en pleine mue avec de nombreux jeunes en développement, le meneur australien incarne aujourd’hui l’âme des Spurs.

« On se tourne tous vers Patty, » confie Derrick White à The Athletic. « C’est lui qui connait le mieux la culture d’ici parmi nous et il essaye de la transmettre et de nous l’enseigner du mieux possible. Il a été important pour mon développement. Je pense que vous pouvez demander à n’importe lequel d’entre nous : c’est un grand coéquipier, il veut toujours le meilleur pour vous que vous jouiez ou non. Il m’a aidé à devenir un meilleur joueur. »

« C’est le gars le plus professionnel que vous puissiez avoir dans votre équipe »

L’an passé, Patty Mills confiait : « Il faut désormais apprendre cette culture à ces nouveaux joueurs, pour qu’ils comprennent nos méthodes car on ne va pas changer, pour personne, puisqu’on ne l’a jamais fait avant. » Un rôle de professeur que le vétéran n’a pas hésité à embrasser, se faisant l’animateur des sorties texanes et du vestiaire ou en assumant le relais de la voix de Gregg Popovich.

« C’est le gars le plus professionnel que vous puissiez avoir dans votre équipe et dans le vestiaire, il incarne la culture d’ici. Avoir quelqu’un sur le terrain qui comprend ce qu’il est nécessaire de faire… ce sont des soirées comme ça qui montrent que c’est important », commentait DeMar DeRozan après la dernière sortie à 27 points du meneur face aux Nets cette semaine.

Un leader précieux dans le vestiaire mais aussi sur le terrain

Contre Brooklyn, le sixième homme a en effet permis à son équipe de résister à la performance impressionnante de Spencer Dinwiddie, lançant un 19-0 avant de sceller la victoire par un tir primé difficile. Avec 12 points à 43.4% à 3-points, Patty Mills joue le meilleur basket de sa carrière et se démène pour que San Antonio surmonte les difficultés actuelles, lui qui n’a jamais connu une campagne sans playoffs.

« Nous devons simplement trouver des moyens de gagner, » a-t-il rappelé après ce match. « Cela vient en grande partie de l’énergie et des efforts, dépasser les problèmes et avoir une bien meilleure exécution qu’en ce moment (…) On progresse, on s’améliore. C’est un combat que nous avons en tant que groupe et nous n’allons pas simplement jeter l’éponge. Je pense que le principal message pour nous cette année est de trouver des moyens, individuellement ou en tant que groupe, de faire le travail. »

Toujours positif, Patty Mills fait face et porte son équipe. Un vrai capitaine. « Il représente tout pour nous, » confirme Dejounte Murray. « Je n’ai jamais vu de comportement négatif de sa part durant mes quatre années ici. Jamais de tête basse. C’est un vrai pro. Je l’aime beaucoup. »