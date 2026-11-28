Comme on pouvait s’en douter, Luka Doncic a eu son mot à dire dans la construction de l’effectif des Lakers. Interrogé par ESPN, le Slovène a révélé avoir directement demandé à ses dirigeants de faire venir Walker Kessler.

« Je leur ai dit après la saison que je voulais Walker », a reconnu le meneur, marqué par les qualités défensives du pivot. « Je considère que c’est un très bon joueur. La saison dernière, il n’a évidemment pas beaucoup joué. Il a dû disputer environ cinq matchs et [Utah] l’a logiquement mis sur la touche, mais pour avoir joué contre lui les autres saisons, c’était difficile de marquer. Il protégeait le cercle et il dominait dans la peinture, donc juste après la saison, je suis allé les voir et je leur ai dit que je voulais Walker. »

Même après une saison quasiment blanche à cause de son opération à l’épaule, Walker Kessler faisait figure de recrue idéale pour Los Angeles, qui comptait sur un tel profil dans sa raquette pour retrouver une défense d’élite.

La confiance de Luka Doncic

Les dirigeants californiens n’ont donc pas hésité à mettre le prix pour convaincre le Jazz de céder son intérieur via un « sign-and-trade ». Outre un contrat de 130 millions de dollars sur quatre ans offert au pivot, les Lakers ont ainsi lâché deux futurs premiers tours de Draft non protégés, ainsi que deux droits d’échange de choix de Draft.

Quant à Walker Kessler, il ne pouvait que se réjouir d’apprendre que Luka Doncic avait personnellement œuvré pour sa venue.

« Avoir quelqu’un comme lui, avec un tel palmarès et de tels accomplissements, qui dit : «Je veux qu’il soit notre pivot»… C’était incroyable », a savouré le nouveau pilier de la défense des Lakers. « Je me suis dit : «Ce mec croit en moi ! Il sait que je peux aider cette équipe.» Donc ça donne vraiment envie de jouer ici, avec lui. »

Après une vingtaine de matchs, le pari semble en tout cas porter ses fruits. Par son impact au rebond et sa protection du cercle, Walker Kessler répond aux besoins défensifs de Los Angeles, tout en offrant à Luka Doncic un partenaire de choix sur « pick-and-roll ». Exactement le profil que le Slovène avait réclamé à ses dirigeants…

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 74 23.0 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTH 64 23.3 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTH 58 30.0 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1 2025-26 UTH 5 30.8 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 4.4 1.4 3.2 1.8 14.4 2026-27 LAL 18 31.3 66.7 100.0 60.6 3.9 7.0 10.9 1.8 2.9 1.1 1.6 2.1 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.