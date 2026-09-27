Avec le transfert de Walker Kessler, le Jazz mise sur l’avenir

Lors des premières heures de la «Free Agency», les Lakers ont signé Walker Kessler en échange de plusieurs choix de Draft. Cette signature mettait fin à un bras de fer de plusieurs mois entre le joueur et le Jazz qui n’avaient jamais réussi à trouver un terrain d’entente malgré une offre de 140 millions sur cinq ans de la part de la franchise de Salt Lake City.

«Walker est un bon joueur et nous comptions le conserver», révèle le président de la franchise, Austin Ainge. «Mais l’offre des Lakers était suffisamment importante pour penser que c’était le bon choix à faire pour le Jazz afin de bâtir une équipe qui pourrait jouer le titre.»

Malgré le départ de Walker Kessler, le secteur du Jazz reste assez fourni avec la présence de Lauri Markkanen, Jusuf Nurkic et Jaren Jackson Jr., qui est arrivé en provenance de Memphis lors de la dernière «trade deadline».

Le Jazz prêt à combler ses futurs besoins

Le transfert de Walker Kessler permet également à Utah de récupérer plusieurs premiers tours de Draft qui pourraient être inclus dans un package lors d’éventuels transferts. Pour une franchise qui évolue dans un petit marché et qui peine à attirer des «free agents», ces picks de Draft sont donc particulièrement précieux.

«Ce sont des éléments importants», affirme Austin Ainge au sujet de ces choix de Draft. «Nous verrons quand et comment nous pourrons les utiliser à l’avenir. Vous ne pouvez pas l’anticiper, mais nous pensons que nous avons vraiment de bons joueurs. Je suis impatient de voir cette équipe jouer. Maintenant, nous avons la flexibilité et les atouts pour combler nos besoins. J’ai envie de passer un cap cette année pour voir où cela nous mènera afin d’identifier les prochains domaines où nous devons nous améliorer.»

Comme l’évoque Austin Ainge, le Jazz possède la 23e masse salariale de NBA et ce, malgré la récente prolongation de Keyonte George qui a rempilé pour cinq ans et un montant de 157.5 millions de dollars.