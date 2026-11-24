Quelques jours après avoir concédé une défaite surprise face au Jazz, les Lakers ont pris leur revanche. Sans forcément briller en attaque à l’image de Luka Doncic, ils se sont appuyés sur une défense plus active et sur un Walker Kessler particulièrement solide contre son ancienne équipe.

Le pivot a compilé 10 points, 12 rebonds, 2 contres et une interception, sans perdre le moindre ballon. Avec lui sur le terrain, Los Angeles a affiché un différentiel de +16, le meilleur parmi les titulaires.

« Je pense que nous faisons du bon travail, surtout ce soir », a-t-il estimé. « Nous avons encaissé 94 points, donc je dirais que c’est plutôt une bonne défense. Notre repli défensif s’est amélioré, tout comme notre capacité à limiter les secondes chances. Nous sommes sur une trajectoire ascendante et c’est tout ce que l’on souhaite voir. »

Walker Kessler au centre de la zone

Pour perturber le Jazz, JJ Redick s’est notamment appuyé sur une défense de zone avec Walker Kessler en sentinelle. Un système que les Lakers ont fait évoluer depuis le début de la saison.

« Au départ, nous forcions le porteur vers la ligne de fond. Maintenant, nous l’envoyons davantage vers le milieu », a expliqué le pivot. « Nous avons testé plusieurs choses, et c’était agréable de voir cette défense fonctionner. »

Dans ce dispositif, son rôle premier est resté identique : fermer l’accès au cercle. Mais la zone lui a imposé davantage de mouvement et de communication.

« Je dois un peu ‘danser’ au milieu, éviter les trois secondes, libérer la raquette et gêner les joueurs qui coupent. Au final, le but reste de limiter les ballons qui entrent dans la peinture. »

Cette stratégie a aussi comporté quelques concessions, notamment sur les tirs pris autour de la ligne des lancers francs et sur le rebond, plus difficile à contrôler lorsque chacun défend une zone plutôt qu’un adversaire précis. Utah a ainsi capté 15 rebonds offensifs, mais n’a shooté qu’à 41,6% et a surtout terminé à 6/32 derrière l’arc.

JJ Redick a surtout apprécié l’activité et la discipline de ses joueurs sur les tirs extérieurs. L’entraîneur avait insisté sur ce point le matin même. « Face à un grand shooteur, courir vers lui et sauter à trois mètres ne sert à rien », a-t-il expliqué. « Il va simplement faire un pas de côté et reprendre le tir que vous essayiez justement d’empêcher. Dans l’ensemble, nous avons été meilleurs dans ce domaine. »

Seulement 17 points encaissés dans le dernier quart-temps

Le technicien a également souligné les changements défensifs, les rotations et les aides apportées sur les pénétrations. Le troisième quart-temps a toutefois rappelé que l’équilibre restait fragile. Après avoir été mené de 16 points, Utah a commencé la seconde période par un 15-3 et a brièvement pris les commandes.

Le Jazz a inscrit 35 points dans le troisième quart-temps, avant que les Lakers ne reprennent le contrôle. Comme face à Sacramento, le groupe utilisé au début du quatrième quart-temps a donné l’impulsion décisive. Los Angeles a démarré la période par un 9-0, puis creusé l’écart avec les paniers de Quentin Grimes et Matisse Thybulle.

Les Lakers ont remporté le dernier quart-temps 31-17 et terminé la rencontre sur une victoire 109-94, leur 11e succès en 12 matchs. Pour Walker Kessler, cette victoire a surtout confirmé les progrès collectifs.

« Notre défense de transition est meilleure et nous limitons mieux les secondes chances. Il reste encore des choses à corriger, notamment sur les tirs ouverts à 3-points, mais je suis satisfait de la direction que nous prenons. »

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTH 74 23.0 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTH 64 23.3 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTH 58 30.0 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1 2025-26 UTH 5 30.8 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 4.4 1.4 3.2 1.8 14.4 2026-27 LAL 16 30.9 66.4 100.0 59.7 3.6 7.1 10.7 1.8 3.0 1.1 1.7 2.1 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.