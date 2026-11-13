Caleb Wilson stoppé net par une fracture de la main

Comme Lauri Markkanen dans l’Utah, Caleb Wilson a été victime d’une fracture de la main droite, pour laquelle il a été opéré avec succès. Le rookie des Bulls devrait être éloigné des parquets pendant quatre à six semaines, même si sa franchise annonce une réévaluation dans trois semaines.

C’est mercredi, dans la défaite contre les Spurs, que le rookie des Bulls s’est blessé en voulant récupérer le ballon dans les mains de Victor Wembanyama. Sorti lors du troisième quart-temps, il n’avait pas pu terminer la rencontre.

Quatrième choix de la dernière Draft, Caleb Wilson était l’un des rares motifs de satisfaction de Chicago depuis la reprise. Au cœur d’une équipe victorieuse d’un seul de ses dix premiers matchs, il produisait chaque soir 18.9 points, 6.2 rebonds, 1.9 passe et 1.8 interception de moyenne, à 42% au shoot (32% à 3-points) et 73% aux lancers-francs. De quoi s’affirmer parmi les principaux candidats au trophée de Rookie of the Year.

Un coup d’arrêt d’autant plus frustrant que l’ancien joueur de North Carolina avait déjà connu des problèmes aux mains à l’université, avec notamment une fracture du pouce droit qui l’avait privé de la March Madness.

Rapidement responsabilisé par Tiago Splitter, malgré les présences de Josh Giddey ou Norman Powell à ses côtés, Caleb Wilson pourrait maintenant manquer une quinzaine de matchs. De quoi ouvrir la voie à Noa Essengue ou Patrick Williams, deux autres anciens « lottery picks » des Bulls ?

Caleb Wilson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 CHI 10 30.8 42.0 32.4 73.2 1.7 4.5 6.2 1.9 2.4 1.8 2.7 0.9 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.