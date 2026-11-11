Rien ne va plus à Utah, qui perd Lauri Markkanen pour un mois

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le Jazz. Alors qu’Utah n’a déjà gagné qu’un seul de ses 11 premiers matchs, la franchise vient de perdre son meilleur joueur pour plusieurs semaines.

Selon ESPN, Lauri Markkanen souffre d’une fracture de la main droite et sera éloigné des parquets pendant au moins un mois ! Une nouvelle tuile pour une équipe qui espérait justement retrouver des couleurs cette saison.

Le Finlandais était déjà diminué depuis plusieurs semaines. Touché au poignet droit face aux Grizzlies, il avait continué de jouer malgré la douleur, avec un imposant bandage autour de son poignet. Il avait finalement manqué les deux dernières rencontres du Jazz.

« C’est quelque chose avec lequel il faut composer. Je veux être sur le terrain pour mes coéquipiers, essayer d’abord de décrocher une victoire et commencer à construire à partir de là. Peu importe ce que je dois faire pour jouer, c’est ce que j’essaie de faire », expliquait-il encore vendredi.

Un secteur intérieur décimé

La blessure de Markkanen est d’autant plus problématique que Will Hardy devait déjà bricoler dans sa raquette. Jaren Jackson Jr. est absent pour six à huit semaines en raison d’une blessure au genou droit, tandis que Jusuf Nurkic est également à l’infirmerie.

Ces absences avaient justement poussé l’entraîneur à utiliser davantage Lauri Markkanen au poste de pivot, un rôle inhabituel pour le Finlandais. « Il joue malgré beaucoup de douleur. Il se bat vraiment pour ses coéquipiers et pour nous », soulignait récemment Will Hardy, admiratif de son investissement.

Avec ses 18.0 points et 6.8 rebonds de moyenne, Lauri Markkanen restait l’une des principales armes offensives du Jazz, notamment grâce à son adresse extérieure (39.7% à 3-points). Son absence prolongée devrait obliger Utah à responsabiliser davantage ses jeunes joueurs, à commencer par Ace Bailey et Darryn Peterson.

Mais pour une équipe qui cherchait déjà désespérément à sortir de sa mauvaise dynamique, la situation se complique encore un peu plus, et le risque de perdre une nouvelle saison augmente…

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 29.7 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32.3 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.3 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 29.8 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 25.8 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 30.8 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34.4 49.9 39.2 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33.1 48.0 39.9 89.9 2.2 5.9 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 2024-25 UTH 47 31.4 42.3 34.6 87.6 1.5 4.4 5.9 1.5 1.7 0.7 1.4 0.4 19.0 2025-26 UTH 42 34.3 47.7 35.5 89.6 2.0 4.9 6.9 2.1 1.8 1.0 1.5 0.5 26.7 2026-27 UTH 8 30.9 38.9 39.7 84.4 1.5 5.3 6.8 2.0 2.3 0.6 1.5 0.6 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.