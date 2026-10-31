Caleb Wilson : « J’ai vingt ans et je n’ai jamais été un loser »

Le temps commence déjà à se faire long à Chicago. En effet, les Bulls pataugent, avec notamment deux défaites de plus de 35 points face à Toronto puis Boston. Après cette première humiliation face aux Celtics, le déplacement de vendredi au TD Garden devait justement permettre aux hommes de Tiago Splitter de montrer un autre visage.

Mais il n’en fut rien. Après un quart-temps, les locaux avaient déjà pris le large, comptant jusqu’à 32 points d’avance dans le deuxième quart-temps. Malgré les 23 points de Caleb Wilson, les Bulls n’ont jamais pu répondre au trio Payton Pritchard – Jayson Tatum – Paul George, auteur de 74 points.

« Je sais que notre équipe n’a pas de superstars comme Jayson Tatum ou Paul George, mais nous sommes jeunes. Si nous ne jouons pas avec intensité, ça ne fonctionnera pas », a prévenu Caleb Wilson. « Nous sommes tous jeunes, donc nous ne devrions jamais laisser une équipe adverse jouer avec plus d’énergie et d’engagement. »

« C’est mon rôle d’être un leader »

Rares rayons de soleil de ce début de saison dans l’Illinois, le natif d’Atlanta ne compte pas se réfugier derrière son statut de rookie. Après quatre défaites consécutives, il veut provoquer une réaction.

« J’ai vingt ans et je n’ai jamais été un loser de toute ma vie. Je vais donc tout faire pour que ça n’arrive pas, et je n’accepterai jamais d’être un perdant », a-t-il déclaré. « C’est mon rôle d’être un leader dans cette équipe, et tout doit commencer par moi. Je sais que je porte une part de responsabilité dans notre mauvais début de match, que je sois le plus jeune joueur de l’équipe ou non. J’assume cette responsabilité, et ça ne se reproduira plus. »

Un discours qui n’a rien d’étonnant chez un joueur aussi ambitieux. Grand admirateur de Michael Jordan, qu’il avait même déclaré vouloir surpasser, Caleb Wilson mesure aussi ce que représente le maillot des Bulls. Et il n’accepte pas de voir son équipe baisser les bras aussi rapidement.

« Buddy [Hield] disait que nous devions faire preuve d’un minimum de fierté et de passion, et je suis totalement d’accord avec lui », a expliqué Caleb Wilson. « Je veux dire, nous sommes les Chicago Bulls. Pour moi, il est inacceptable de montrer un tel visage sur le terrain et de baisser les bras aussi tôt dans un match. »