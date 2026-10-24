Caleb Wilson a déjà le goût des moments décisifs

En NBA, on apprend très vite à rebondir. C’est ce qu’a fait Caleb Wilson. Auteur de débuts particulièrement compliqués 48 heures plus tôt, le rookie des Bulls a bien profité des conseils du double All-Star Scottie Barnes et s’est parfaitement rattrapé vendredi soir contre les Bucks.

Auteur de 21 points à 7/14 au tir, dont 19 après la pause, c’est surtout en fin de match qu’il a fait la différence. Avec quatre lancers francs décisifs, un gros rebond défensif et une interception pour sceller le sort de la rencontre, l’ailier fort a été omniprésent dans les derniers instants.

« J’ai toujours le sentiment que je vais prendre les bonnes décisions en fin de match, et j’adore ces moments-là parce que c’est dans ces situations qu’on montre qui on est vraiment », a-t-il déclaré. « Pour moi, l’essentiel, c’est de me prouver à moi-même que j’en suis capable. Si je veux être le leader de cette équipe, je dois répondre présent, rentrer mes lancers francs et réaliser des actions décisives dans les dernières minutes. Donc, rien que le fait d’avoir l’opportunité de le faire, c’est quelque chose de très important pour moi. »

« Il fait tout ce que l’équipe lui demande »

Pourtant, tout n’avait pas très bien démarré pour l’ancien de North Carolina, qui n’avait inscrit que 2 petits points et avait été très peu trouvé par ses coéquipiers en première mi-temps. Mais hors de question pour Caleb Wilson de se frustrer, lui qui savait que les opportunités finiraient par arriver.

« J’ai l’impression de ne pas avoir beaucoup touché le ballon en première mi-temps », a-t-il expliqué. « Une chose qu’il faut comprendre en NBA, c’est que les matchs sont longs. Tu peux très bien ne presque pas toucher le ballon en première période. Mais dès que j’ai ma chance, je fais tout ce que je peux pour la saisir. Et c’est exactement ce que j’ai fait. Pour être franc, je suis l’une des principales options offensives de notre équipe, donc la plupart des adversaires concentrent leur attention sur moi. Il faut donc savoir faire preuve de patience et garder à l’esprit que les opportunités finiront par se présenter. »

Une mentalité très appréciée par ses coéquipiers, déjà sous le charme de ce rookie pas comme les autres.

« Il n’a peur de rien, c’est un compétiteur et, avant tout, un gagnant », expliquait Tre Jones. « Il fait tout ce que l’équipe lui demande, et même des choses qu’on ne lui demande pas forcément. Au bout du compte, il cherche toujours à réaliser les actions qui font gagner dans les moments décisifs. Et c’est ce qu’il a fait aujourd’hui. »