Scottie Barnes réconforte Caleb Wilson après ses débuts cauchemardesques

Au moment de démarrer leur carrière en NBA, les rookies ont tous un scénario rêvé en tête. Mais pour le 4e choix de la dernière Draft, Caleb Wilson, sa première sortie avec les Bulls a rapidement pris des allures de cauchemar.

Dans la large défaite des siens face aux Raptors, l’ailier a perdu 9 ballons, manqué 14 de ses 21 tentatives et surtout enregistré un +/- de -53, le pire de l’histoire de la NBA pour un joueur effectuant ses débuts. Une première leçon pour le natif d’Atlanta, qui préfère relativiser après cette entrée en matière manquée.

« Je n’ai tout simplement pas réussi à trouver de la réussite. J’ai essayé d’attaquer les close-outs. J’y suis parvenu et j’ai pu me mettre en bonne position, mais je n’ai juste pas réussi à rentrer mes tirs. Je ne pense pas que ça va persister. Je dois juste passer à autre chose et me concentrer sur le prochain match », a-t-il relativisé.

Une première sortie ratée qui n’a rien d’alarmant. L’ancien de North Carolina, qui a déclaré vouloir faire mieux que Michael Jordan, n’est évidemment pas le premier rookie à connaître des débuts difficiles.

« Il a toutes les qualités pour être un grand joueur »

Justement, Scottie Barnes entamait jeudi sa sixième saison en NBA face à Chicago. Désormais double All-Star et considéré comme l’un des joueurs les plus polyvalents de la ligue, l’ailier-fort de Toronto a pris le temps de conseiller le rookie, qu’il avait pourtant mis en difficulté tout au long de la soirée.

« Je ne vais pas vous partager tout ce que l’on s’est dit, mais je lui ai donné quelques conseils pour l’aider à traverser sa saison rookie », a ainsi expliqué Scottie Barnes. « Je pense qu’il est très bon, talentueux. Il a toutes les qualités pour être un grand joueur dans cette ligue. Il est déjà athlétique, long, capable de trouver ses tirs. J’espère qu’il prendra en compte mes conseils. »

D’autant que Caleb Wilson connaissait déjà bien son adversaire, dont il s’inspirait lorsqu’il évoluait à l’université.

« À un moment, quand il y a eu des lancers francs, il m’a dit qu’il s’était inspiré de mon jeu lorsqu’il était à l’université », a raconté Scottie Barnes. « J’ai apprécié ça. Il joue très dur, ça va lui faciliter la vie en NBA. »

Malgré la correction infligée aux Bulls, le rookie a donc pu repartir de Toronto avec quelques précieux conseils de l’un de ses modèles. Reste à les mettre en pratique, dès la nuit de samedi, lors du déplacement à Milwaukee.