14 tirs manqués et 9 ballons perdus : une première « leçon » pour Caleb Wilson

La presse locale n’a pas été tendre ce matin avec les Bulls, « corrigés d’entrée » pour leur premier match sur le parquet des Raptors. « La reconstruction tourne au chantier de démolition », assène même le Chicago Sun-Times, qui consacre une bonne partie de son article à l’une des pièces centrales de cette reconstruction : Caleb Wilson.

Au cœur d’un revers de 43 points (135-92), la pire défaite dans l’histoire des Bulls pour une soirée de reprise, le 4e choix de la dernière Draft a signé des débuts tout sauf fracassants dans la Grande Ligue. Sa première tentative de percée vers le cercle ? Stoppée net par les longs bras de son idole de jeunesse, Kawhi Leonard.

Le premier d’une longue série de ballons perdus pour l’espoir de 20 ans. « Je vais beaucoup apprendre en regardant la vidéo. Mais j’ai aussi pu constater que j’ai perdu beaucoup de ballons, notamment parce que les espaces étaient très réduits et qu’ils avaient toujours les mains pour gêner les passes », remarque-t-il, tête basse.

Un dribble sur la cuisse

Le rookie entend mieux maîtriser ses gestes face à des défenses plus compactes. Car cette nuit à Toronto, « tout était plus encombré ». Y compris sur son dernier « turnover », à une minute de la fin d’un match déjà joué, quand trois, voire quatre Canadiens l’ont encerclé. Dribblant trop, et presque sur place, Caleb Wilson a perdu son… 9e ballon de la soirée. Soit quasiment autant que toute l’équipe adverse (10).

« C’était clairement une mauvaise soirée pour Caleb. Il s’est trop souvent retrouvé encerclé, sans ressortir le ballon alors qu’il avait deux ou trois joueurs sur lui », regrette son coach Tiago Splitter, en soulignant la dimension physique incarnée par Kawhi Leonard et Scottie Barnes face à un duo Wilson – Buzelis inexpérimenté.

Les All-Stars des Raptors n’ont toutefois pas toujours eu à déployer leurs segments pour gêner les Bulls, à l’instar de cette séquence où l’intérieur de Chicago avait fait la différence devant Scottie Barnes en contre-attaque. Mais au moment de conclure, il s’est dribblé sur la cuisse…

Tiago Splitter l’invite à relâcher la pression

Le rookie, qui met une partie de ce déchet sur un « manque de communication », n’a pas été beaucoup plus heureux au niveau du tir. Insistant à 3-points (1/8), sans davantage de réussite près du cercle, il a cumulé 16 points à 7/21 aux tirs en 32 minutes. Le temps d’afficher un terrible -45 au score lorsqu’il était sur le parquet.

« J’ai réussi à pénétrer dans la raquette assez souvent, mais je n’arrivais vraiment pas à mettre un panier. Je doute que cela se reproduise régulièrement. C’est quelque chose qu’il faut laisser derrière soi et passer au prochain match. […] Cela fait partie de l’apprentissage : ne jamais s’enflammer, ne jamais trop se laisser abattre », lâche celui qui, lors de sa Draft, a dit vouloir faire mieux que Michael Jordan.

Inquiet de voir son équipe, qui a perdu 27 ballons en tout, prendre de mauvaises habitudes, Tiago Splitter remarquait plus tôt dans la semaine que son joueur avait « énormément de choses en tête : son premier match NBA, notre façon de jouer en attaque, en défense. Parfois, il faut savoir relâcher un peu la pression et aller sur le terrain pour jouer au basket. Il va progressivement s’améliorer sur tous ces aspects, mais je veux surtout le voir prendre du plaisir. » Une consigne que le rookie n’a pas vraiment réussi à appliquer pour ses grands débuts.

Caleb Wilson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 CHI 1 32.5 33.3 12.5 50.0 3.0 1.0 4.0 0.0 4.0 3.0 9.0 1.0 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.