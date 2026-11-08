Noa Essengue, le futur défenseur à tout faire des Bulls ?

À seulement 19 ans, Noa Essengue a encore beaucoup à apprendre en NBA. Mais après une première saison quasiment blanche, limitée à six minutes en raison d’une blessure à l’épaule, l’ailier fort français commence enfin à entrevoir un rôle au sein de la rotation des Bulls. Et c’est d’abord grâce à sa défense qu’il pourrait s’y faire une place.

Son intégration n’a pourtant pas été linéaire. Durant la Summer League, Tiago Splitter avait publiquement regretté son manque d’énergie et d’agressivité. Une critique répétée en privé à l’approche de la saison, alors que le Français semblait encore jouer avec le frein à main.

« J’essaie simplement de trouver ma place », reconnaît-il dans les colonnes du Chicago Tribune. « Je veux faire partie de cette reconstruction. Je me demandais trop si j’allais donner une bonne ou une mauvaise image et je me mettais trop de pression. »

Le message de son entraîneur était alors limpide : arrêter de craindre les erreurs, prendre davantage d’initiatives et imposer sa présence physique. Un déclic nécessaire pour un joueur encore en quête de confiance après avoir passé la majeure partie de son année rookie à observer depuis le banc.

Jaden McDaniels comme modèle

Chicago ne lui demande pas encore d’être une menace offensive régulière. Noa Essengue tourne à 4,6 points par match et n’a tenté qu’une vingtaine de tirs à mi-distance ou de loin depuis le début de la saison, dont 14 derrière l’arc. Ses points proviennent essentiellement de ses courses en transition, de ses coupes et de ses rebonds offensifs.

Pour obtenir des minutes, le Français doit d’abord défendre. Et dans ce domaine, les Bulls pensent tenir un profil particulièrement prometteur, capable à terme de défendre sur les cinq postes.

« Sa capacité à bouger ses pieds est vraiment exceptionnelle », assure Tiago Splitter. « Il peut mettre la pression tout terrain. Il commet encore des erreurs, mais c’est un joueur de 19 ans qui apprend à jouer et à se battre au plus haut niveau. Je pense qu’il peut devenir un joueur formidable dans cette ligue. »

Du haut de ses 2m08, Noa Essengue possède la mobilité nécessaire pour ralentir un meneur avant de changer sur un intérieur. Les Bulls souhaitent ainsi l’utiliser sur toute la longueur du terrain après un panier inscrit par Chicago, afin de gêner la remontée de balle adverse et de faire perdre de précieuses secondes à l’attaque.

L’ancien d’Ulm cite d’ailleurs Jaden McDaniels parmi ses modèles. Comme l’ailier des Wolves, il aimerait devenir un défenseur polyvalent capable de prendre en charge la principale menace adverse, quelle que soit sa position.

Apprendre à maîtriser son agressivité

Cette activité doit toutefois être mieux contrôlée. Face aux Knicks, le Français avait notamment commis trois fautes en seulement 41 secondes après avoir été opposé à Karl-Anthony Towns puis à Jalen Brunson. Une séquence qui illustre tout le chemin qu’il lui reste à parcourir pour devenir le défenseur polyvalent espéré par Chicago.

« Je sais que je suis un défenseur physique, donc je dois simplement apprendre », explique-t-il. « Cela viendra avec le temps. Je dois apprendre à connaître mon adversaire, l’arbitre et comprendre jusqu’où je peux aller. »

Tiago Splitter lui demande notamment de rester davantage sur ses appuis et d’éviter de se jeter inutilement pour tenter d’arracher le ballon. Des détails qui peuvent faire la différence entre une séquence défensive réussie et un retour immédiat sur le banc. Les Bulls semblent néanmoins prêts à lui accorder le temps nécessaire.

En pleine reconstruction, la franchise peut lui permettre de progresser par l’expérience, quitte à accepter les fautes et les erreurs de placement qui accompagnent son développement.

« La seule manière d’apprendre, c’est de continuer à jouer », conclut Noa Essengue. Une formule qui résume l’enjeu de sa deuxième saison : apprendre à se tromper pour devenir le défenseur à tout faire dont rêvent les Bulls.

Noa Essengue Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHI 2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 2026-27 CHI 7 14.0 36.7 21.4 46.7 1.6 1.4 3.0 0.3 3.3 0.4 1.0 0.3 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.