Noa Essengue déjà sous pression à Chicago

À Chicago, la hiérarchie commence déjà à se dessiner. Si le cinq majeur semble quasiment figé avant même le début du camp d’entraînement, plusieurs joueurs devront encore convaincre pour obtenir des minutes. Parmi eux figure Noa Essengue, pourtant choisi en 12e position de la Draft 2025.

Nouveau coach des Bulls, Tiago Splitter n’a pas attendu la présaison pour faire passer un premier message. Lors de la Summer League de Las Vegas, le technicien brésilien n’a ainsi pas hésité à laisser son jeune ailier français sur le banc après des prestations trop irrégulières.

« Il doit peut-être mettre un peu plus de force dans tout ce qu’il fait. C’est quelque chose sur lequel nous travaillons et nous allons le pousser », prévient Tiago Splitter.

Freiné par une opération de l’épaule, qui avait transformé sa saison rookie en année quasiment blanche, Noa Essengue bénéficie encore de circonstances atténuantes. Le Français doit retrouver du rythme, s’endurcir physiquement et s’adapter à l’intensité du jeu NBA.

Une place encore loin d’être acquise dans la rotation

À Las Vegas, il reconnaissait lui-même devoir mieux résister aux contacts.

« Je vais prendre beaucoup de contacts. Il faut continuer à jouer, parce que c’est comme ça en NBA. Quand on est rookie, on n’obtient jamais les coups de sifflet. Il faut continuer jusqu’au jour où ça finit par arriver », avait-il confié. « J’ai encore énormément à prouver. Je peux progresser dans tous les domaines : physiquement, en attaque et en défense. Je n’ai même pas encore joué un match en NBA, donc je ne sais pas jusqu’où je peux aller. »

Au fil de la Summer League, l’ancien d’Ulm estimait tout de même avoir commencé à corriger certains défauts.

« Je me sens mieux que lors du premier match. Le coach veut que j’apporte plus d’énergie en attaque et que je sois davantage un leader, que je communique plus en défense. »

Il va désormais devoir afficher de vrais progrès pour bousculer la hiérarchie qui se met en place. Car avec Caleb Wilson, Nic Claxton, Jalen Smith, Patrick Williams et John Collins également capables d’occuper les postes intérieurs, Noa Essengue apparaît pour l’instant comme un 11e, voire 12e homme, dans l’esprit de Tiago Splitter.