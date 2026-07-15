Noa Essengue : « Jouer sans douleur, c’est sans doute la meilleure sensation de ma vie »

Après une saison rookie sabordée par une opération de l’épaule, Noa Essengue retrouve enfin le sourire. Présent avec les Bulls en Summer League, l’ailier-fort français assure avoir laissé derrière lui trois années de douleurs.

Pendant tout ce temps, le 12e choix de la Draft 2025 a joué en serrant les dents. Une gêne devenue presque normale, au point de lui faire oublier ce que signifiait évoluer à 100% de ses moyens.

« Aujourd’hui, je peux bouger librement et je n’ai plus aucune douleur. Jouer tous les jours sans avoir mal, c’est sans doute la meilleure sensation de ma vie », confie le Français. « Je voulais continuer à jouer jusqu’au moment où je ne pourrais vraiment plus. Et ce moment était arrivé. »

Si l’opération s’est bien déroulée, les semaines suivantes ont été particulièrement difficiles. Noa Essengue décrit une période de solitude, passée à regarder ses coéquipiers s’entraîner sans pouvoir les accompagner sur le terrain.

« Entre décembre et la mi-janvier, je ne pouvais pratiquement rien faire. Tu restes chez toi, tu vas à l’entraînement, mais tu regardes simplement les autres jouer. C’est sans doute la partie la plus difficile. »

Le soutien de sa famille, de ses coéquipiers et de joueurs passés par une longue rééducation, comme Coby White, lui a permis de garder le cap.

Un nouveau départ à Chicago

Son retour coïncide avec de nombreux changements chez les Bulls. Noa Essengue portera désormais le numéro 2, après avoir laissé le 24 à Norman Powell. Il découvre également un nouveau « front office », dirigé par Bryson Graham, et un nouveau coach avec Tiago Splitter. Pour le Français, les consignes sont claires.

« Il veut que je défende sur le meilleur joueur adverse. En attaque, il me demande de jouer vite, de prendre mes tirs quand je suis ouvert et d’attaquer le cercle », décrit-il. « Je veux surtout retrouver mon rythme. Je n’ai repris le cinq contre cinq qu’il y a moins d’une semaine. C’est normal que je manque encore de sensations. »

Ses premières sorties en Summer League illustrent ce manque de rythme. Après avoir compilé 10 points, 5 rebonds, 2 interceptions et 4 contres contre Memphis, il a été limité à 6 points à 1/4 au tir face au Jazz. Son impact défensif est déjà visible, mais son efficacité offensive et sa gestion du ballon restent plus problématiques.

Tiago Splitter ne l’a d’ailleurs pas ménagé après cette deuxième défaite des Bulls. « J’attendais plus de lui. Il a commis plusieurs turnovers et il shoote mal. C’est un mauvais combo », a regretté le technicien.

Relégué sur le banc dès le match suivant, Noa Essengue a répondu face aux Wizards avec 8 points à 3/5 au tir, 7 rebonds, 3 interceptions et un contre en 17 minutes. Après trois rencontres, il tourne ainsi à 8 points, 5,7 rebonds, 2,3 interceptions et 2,3 contres de moyenne. Il ne shoote cependant qu’à 43%, dont 14% à 3-points.

Professionnel depuis son adolescence après avoir quitté sa famille à seulement 12 ans, Noa Essengue estime que ses expériences en France puis en Allemagne lui ont permis de développer sa polyvalence et sa capacité d’adaptation.

Mais après une première année presque entièrement blanche, il refuse de considérer qu’il a déjà montré l’étendue de son potentiel.

« J’ai encore énormément à prouver. Je peux progresser dans tous les domaines : physiquement, en attaque et en défense. Je n’ai même pas encore joué un match en NBA, donc je ne sais pas jusqu’où je peux aller. »