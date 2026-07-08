Tiago Splitter va coacher en Summer League pour lancer son projet

Voir un « head coach » NBA s’installer sur le banc en Summer League est devenu rare. Tiago Splitter a pourtant décidé de faire exception. Le nouveau coach des Bulls dirigera ainsi Chicago lors de ses deux premiers matchs à Las Vegas, face aux Grizzlies le 10 juillet puis contre le Jazz le 13 juillet, avant de passer le relais à ses assistants.

Pour le technicien brésilien, il ne s’agit pas seulement d’observer les jeunes joueurs de loin, mais bien de commencer à installer ses principes. Les Bulls ont lancé leur camp d’entraînement lundi, avec notamment Caleb Wilson, Dailyn Swain et Noa Essengue, trois jeunes que la franchise veut rapidement intégrer à son projet.

Une première prise de contact

« Je veux donner le ton dès cette première Summer League », explique Tiago Splitter. « Surtout avec des joueurs comme Caleb Wilson et Dailyn Swain, que nous avons sélectionnés au premier tour de la Draft. Ils auront un rôle important à l’avenir dans cette franchise. Je veux donc poser les bases, travailler avec le staff et apprendre à mieux connaître tout le monde. »

Dès le premier scrimmage, organisé mardi, le nouveau staff a insisté sur plusieurs idées simples : limiter les pertes de balle, contrôler le rebond et jouer avec davantage de rythme. Des principes que Tiago Splitter veut voir apparaître tout de suite, même dans le cadre forcément imparfait de la Summer League.

« C’est ce que nous répétons à tout le groupe : la Summer League est faite pour être compétitif et jouer avec intensité », poursuit-il. « Nous allons commettre des erreurs, c’est normal. C’est comme ça qu’on apprend, surtout à cet âge. Il faut tirer des leçons de chaque expérience et avancer. »

Autour de Matas Buzelis et Josh Giddey, déjà installés comme des éléments importants, et après les arrivées de Norman Powell et Nico Claxton, Chicago veut surtout accélérer le développement de ses récents choix de Draft. Sélectionné en quatrième position, Caleb Wilson est très attendu, tandis que Dailyn Swain et Noa Essengue devront profiter de Las Vegas pour montrer qu’ils peuvent rapidement exister dans la rotation.

Un style encore à affiner

Tiago Splitter assure avoir déjà une idée du basket qu’il souhaite mettre en place. Mais il refuse encore de figer les rôles, les associations ou les hiérarchies, alors que le groupe reste en pleine découverte.

« Quand le camp commence et que l’on apprend à connaître les joueurs, on découvre aussi leurs automatismes », détaille-t-il. « C’est à ce moment-là qu’on détermine la meilleure façon de jouer. Où placer les shooteurs ? Les joueurs capables d’attaquer le cercle ? Comment contrôler le rebond ? Nous avons déjà certaines réponses, mais savoir qui jouera avec qui et dans quel rôle, cela se décidera lors des trois ou quatre prochains mois. »

La Summer League ne dira donc pas ce que vaudront les Bulls de Tiago Splitter en octobre. Mais elle dira ce que leur nouveau coach attendra d’eux : du rythme, du rebond, moins de déchet et une implication immédiate des jeunes.