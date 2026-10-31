Où est passé Patrick Williams ?

Remis de sa blessure à l’adducteur, qui l’avait éloigné une semaine, Patrick Williams n’en a pas terminé avec les « DNP ». Disponible face aux Celtics, l’ailier-fort est de nouveau resté sur le banc pendant toute la rencontre…

Une situation délicate pour le 4e choix de la Draft 2020, désormais sorti de la rotation de Tiago Splitter. L’entraîneur affirme pourtant ne pas avoir définitivement écarté son joueur, à qui il a demandé de se tenir prêt.

« Je lui ai dit pendant tout le camp d’entraînement, et avant le début des matchs, qu’il faisait du très bon travail », rapporte le coach brésilien. « Il me forçait la main et me compliquait la tâche parce qu’il jouait bien. »

Mais les compliments n’ont pas encore débouché sur du temps de jeu. Pour l’instant, Chicago mise sur la jeunesse avec Caleb Wilson et Matas Buzelis comme titulaires aux postes d’ailier. Isaac Okoro, Leonard Miller et Noa Essengue sont, eux, utilisés en sortie de banc.

Un embouteillage qui pourrait encore s’accentuer

La concurrence pourrait même s’intensifier avec le prochain retour de Nic Claxton, actuellement gêné à la cuisse. Son intégration pourrait pousser Jalen Smith vers un rôle de doublure aux postes 4 et 5, ajoutant un joueur supplémentaire devant Patrick Williams dans la hiérarchie intérieure.

« Il doit rester prêt. Son heure viendra », promet Tiago Splitter. « On ne peut pas modifier les rotations chaque jour. Il faut s’en tenir à quelque chose, évaluer la situation et observer la progression des jeunes. »

Le nouvel entraîneur de Chicago prévient toutefois que la hiérarchie n’est pas figée pour toute la saison. « Il aura l’occasion de jouer et des changements seront effectués au fil de la saison. Il est prêt à entrer en jeu. »

Reste que Patrick Williams n’a pas le salaire d’un 13e ou 14e homme. L’ailier gagne 18 millions de dollars par saison et demeure sous contrat jusqu’en 2028/29, dernière année pour laquelle il possède une « player option ». Un engagement financier particulièrement lourd pour un joueur aujourd’hui hors de la rotation.

D’autant que l’ancien quatrième choix de la Draft n’a jamais vraiment confirmé les espoirs placés en lui. La saison passée, il tournait encore à seulement 7.0 points et 3.0 rebonds de moyenne, bien loin du statut de titulaire indiscutable qu’il semblait destiné à occuper lors de son arrivée dans l’Illinois.

Son contrat ne lui garantit rien

L’ancienne direction avait pourtant misé sur le potentiel de Patrick Williams en lui accordant un contrat de 90 millions de dollars sur cinq ans, à l’été 2024. Mais la nouvelle équipe dirigeante n’entend pas lui offrir des minutes dans le seul but de justifier cet investissement.

Interrogé sur d’éventuelles discussions avec Bryson Graham, le vice-président exécutif chargé des opérations basket, Tiago Splitter assure n’avoir reçu aucune consigne l’obligeant à utiliser Williams en raison de son salaire.

« Non, nous n’avons jamais eu cette conversation », répond simplement l’entraîneur.

À 25 ans, Patrick Williams n’a donc pas seulement perdu sa place dans la rotation. Il doit désormais convaincre une nouvelle direction qu’il appartient encore à l’avenir des Bulls.

Patrick Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHI 71 27.9 48.3 39.1 72.8 0.9 3.7 4.6 1.4 1.8 0.9 1.4 0.6 9.2 2021-22 CHI 17 24.8 52.9 51.7 73.2 1.0 3.1 4.1 0.9 1.6 0.5 0.9 0.5 9.0 2022-23 CHI 82 28.3 46.4 41.5 85.7 1.0 3.0 4.0 1.2 1.8 0.9 1.2 0.9 10.2 2023-24 CHI 43 27.3 44.3 39.9 78.8 1.1 2.8 3.9 1.5 2.0 0.9 1.3 0.8 10.0 2024-25 CHI 63 25.0 39.7 35.3 72.3 0.7 3.1 3.8 2.0 1.4 0.8 1.4 0.5 9.0 2025-26 CHI 72 20.5 37.2 34.7 72.0 0.7 2.3 3.0 1.5 1.3 0.7 1.0 0.4 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.