Joe Lacob défend le pari raté Kristaps Porzingis

On le sait, la présence de Kristaps Porzingis devait offrir une autre dimension à l’effectif de Golden State. Mais après avoir raté le début de saison à cause d’un problème de santé, le Letton a finalement annoncé qu’il mettait le basket entre parenthèses pour prendre soin de lui.

Un scénario que les Warriors n’avaient pas envisagé quand ils ont décidé de le prolonger au cours de l’été. Et Joe Lacob est le premier à le regretter, même si le contrat de « KP » offre une certaine souplesse aux « Dubs ».

« C’est décevant », a toutefois reconnu le propriétaire de la franchise. « Nous avions l’intention d’en faire une pièce maîtresse de l’équipe. Nous savions que c’était un pari risqué. Il a un passif au niveau des blessures, mais c’était un risque calculé qui valait la peine d’être pris, selon moi. »

Un risque que les Warriors pensaient maîtriser

Pour Joe Lacob, il n’est cependant pas question de regretter le choix de son GM, Mike Dunleavy Jr. Celui-ci avait en effet décidé de mettre 40 millions de dollars sur la table pour prolonger Kristaps Porzingis de deux ans.

« Je pense que Mike [Dunleavy Jr] a pris la bonne décision en le re-signant. Je trouvais que son contrat était bon », a-t-il appuyé. « J’imagine que l’on peut toujours refaire l’histoire et dire qu’il fallait l’anticiper, mais c’était juste impossible à prévoir… Il jouait encore au printemps dernier. »

Joe Lacob assure même que Golden State avait toutes les raisons de croire que le problème de santé du Letton était sous contrôle. Jusqu’au « training camp », tout le monde s’attendait ainsi à voir Kristaps Porzingis épauler Stephen Curry, avant que la situation n’oblige les dirigeants californiens à revoir leurs plans.

« Nous pensions que la situation médicale était sous contrôle. Nous avions la conviction, jusqu’au début du training camp, qu’il allait venir et renforcer notre équipe », a expliqué le propriétaire. « Mais c’est comme ça. Nous devons maintenant nous adapter et faire preuve de souplesse. Il faut tirer le meilleur de cette situation. »

Reste désormais à savoir comment les « Dubs » vont rebondir, puisque le contrat de Kristaps Porzingis pourrait notamment être utilisé dans un transfert. Une possibilité que Joe Lacob ne ferme pas…

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28.4 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 32.8 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32.4 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31.8 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30.9 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL/WAS 51 29.0 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2022-23 WAS 65 32.6 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29.6 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28.8 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL/GSW 32 24.0 44.6 33.8 84.2 1.3 4.0 5.2 2.5 2.9 0.6 1.3 1.2 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.