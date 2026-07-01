Le contrat de Kristaps Porzingis donne toutes les cartes aux Warriors

Prolongé par les Warriors pour 40 millions de dollars sur deux saisons, Kristaps Porzingis n’est toutefois pas du tout certain de rester longtemps auprès de Stephen Curry et ses coéquipiers.

The Athletic révèle ainsi que son nouveau contrat est loin d’être classique. Chacune des deux saisons n’est garantie qu’à hauteur de 3 millions de dollars, et Golden State a jusqu’au 7 juillet pour le couper sans avoir à lui verser l’intégralité de son salaire pour 2026/27.

En clair, les Warriors peuvent se séparer du Letton dans les prochains jours, moyennant un chèque de 3 millions de dollars. Dans ce cas, Kristaps Porzingis redeviendrait immédiatement free agent, à peine re-signé dans la Baie.

Mais cette structure ne sert pas seulement de porte de sortie. Elle permet surtout aux dirigeants californiens de conserver un maximum de flexibilité au moment d’aborder la suite de leur intersaison. Car si les Warriors décident de le garder, le contrat de l’ancien intérieur des Celtics devient aussi un outil intéressant dans un éventuel échange.

Anthony Slater précise que Kristaps Porzingis est immédiatement transférable, grâce à la construction de cette prolongation de deux ans à 40 millions de dollars, avec une hausse inférieure à 5% entre la première et la deuxième saison. Un détail technique, mais important pour une franchise qui cherche comment entourer Stephen Curry.

Golden State s’offre donc plusieurs options : conserver un intérieur capable d’écarter le jeu et de protéger le cercle, l’intégrer dans un transfert plus large, ou s’en séparer très vite pour préserver sa marge de manœuvre. Dans tous les cas, Kristaps Porzingis apparaît déjà comme une pièce centrale du jeu d’échecs des Warriors, alors que la franchise reste associée aux plus gros dossiers de l’été, dont celui de LeBron James…

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1 2025-26 GS 15 23:44 43.3 31.1 84.4 1.3 4.1 5.3 2.3 2.5 0.6 1.7 1.1 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.