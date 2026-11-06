Kristaps Porzingis quitte les parquets pour préserver sa santé

Quelques heures après que les Warriors ont annoncé qu’ils suspendaient le versement de son salaire, Kristaps Porzingis a carrément décidé de se mettre en retrait ! Dans un communiqué publié vendredi, l’intérieur letton a annoncé qu’il allait « s’éloigner du sport qu’il aime », son corps n’ayant pas répondu comme il l’espérait lors de sa préparation pour la nouvelle saison.

« J’avais vraiment hâte de jouer avec ce groupe cette saison, mais lorsque j’ai augmenté l’intensité de ma préparation, mon corps n’a pas réagi comme je l’espérais », explique-t-il. « Je vais bien, mais je sais ce qu’il faut pour jouer à ce niveau et je ne suis pas là où je voudrais être pour répondre à mes propres exigences. J’ai donc décidé de donner la priorité à ma santé et de m’éloigner du sport que j’aime. »

Le joueur de 31 ans va désormais se concentrer sur sa santé tout en travaillant avec les Warriors afin de trouver une solution concernant son contrat.

La formulation « s’éloigner du sport qu’il aime » laisse ouverte la possibilité d’un retour. Mais vu le contexte, cette annonce ressemble fortement à une retraite sportive, même si celle-ci ne sera peut-être officialisée qu’après le règlement de sa situation contractuelle avec Golden State.

Pour rappel, Kristaps Porzingis n’avait participé ni au training camp ni aux rencontres de présaison des Warriors. Golden State l’avait placé à l’écart pour une durée indéterminée en raison d’un problème de santé, avant de préciser qu’il ne fréquenterait plus l’équipe dans l’immédiat.

L’intérieur avait révélé en 2025 souffrir d’un syndrome de tachycardie orthostatique posturale, connu sous l’acronyme STOP. Cette maladie chronique peut notamment provoquer une accélération anormale du rythme cardiaque, de la fatigue ou des malaises lorsque la personne se tient debout. Les Warriors n’ont toutefois pas officiellement précisé si cette pathologie était à l’origine de son indisponibilité actuelle.

Le Letton devait toucher 20 millions de dollars cette saison après avoir signé une prolongation de deux ans, dont seulement trois millions garantis pour la deuxième année.

Champion NBA avec les Celtics

La franchise continuait parallèlement d’explorer différentes pistes de transfert, ce qui pourrait expliquer pourquoi Kristaps Porzingis n’a pas encore employé explicitement le mot « retraite ». Son contrat peut conserver une valeur financière dans le cadre d’un échange avant qu’une séparation définitive ne soit actée.

Choisi en 4e position de la Draft 2015 par les Knicks, sous les sifflets des fans new-yorkais, Kristaps Porzingis avait finalement séduit New York par sa combinaison alors inédite de taille, de mobilité et d’adresse extérieure. Surnommé la « Licorne », le géant était devenu en 2018 le premier joueur letton sélectionné pour le All-Star Game.

Sa carrière a toutefois été constamment freinée par les blessures. Une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, en février 2018, l’avait privé de toute la saison suivante et avait précipité son transfert vers Dallas.

Après des passages chez les Mavericks puis les Wizards, Kristaps Porzingis avait trouvé son rôle idéal à Boston. Aux côtés de Jayson Tatum et Jaylen Brown, il avait apporté son adresse, sa protection de cercle et sa capacité à sanctionner les défenseurs plus petits. Malgré une blessure pendant les playoffs, il avait participé au titre remporté par les Celtics en 2024 face aux Mavericks, son ancienne équipe.

Il a ensuite porté les couleurs d’Atlanta puis de Golden State, disputant seulement 32 rencontres la saison dernière avec les deux franchises.

Avec des moyennes en carrière de 19,5 points et 7,6 rebonds en 533 matchs, Kristaps Porzingis pourrait ainsi avoir disputé son dernier match NBA. Une trajectoire aussi brillante que contrariée par les blessures…

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28.4 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 32.8 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32.4 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31.8 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30.9 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL/WAS 51 29.0 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2022-23 WAS 65 32.6 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29.6 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28.8 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL/GSW 32 24.0 44.6 33.8 84.2 1.3 4.0 5.2 2.5 2.9 0.6 1.3 1.2 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.