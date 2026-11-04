Les Warriors suspendent le salaire de Kristaps Porzingis…

Le divorce se précise entre Kristaps Porzingis et les Warriors. Alors que l’intérieur letton n’a toujours pas disputé la moindre rencontre cette saison, Golden State a décidé de suspendre le versement de son salaire !

Selon Shams Charania et Anthony Slater, d’ESPN, les dirigeants californiens considèrent que le joueur de 31 ans ne fournit pas les services prévus par son contrat (« failure to render services »). Une décision qui marque une nouvelle étape dans un dossier devenu particulièrement délicat pour la franchise.

Depuis la veille du « training camp », Kristaps Porzingis est en effet éloigné de l’équipe en raison de problèmes de santé persistants. Le Letton avait notamment révélé souffrir du syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP), même si la nature exacte de ses problèmes actuels n’a pas été précisée.

Dans un article publié la semaine dernière, Anthony Slater expliquait déjà que les Warriors avaient changé le statut officiel de leur pivot, passé de « malade » à « éloigné de l’équipe ». Ce qui signifie qu’il n’était plus excusé…

Une distinction importante puisque, si la maladie peut justifier l’absence d’un joueur sur les parquets, elle ne le dispense pas nécessairement de toutes ses obligations contractuelles. Selon ESPN, les Warriors avaient ainsi demandé à Kristaps Porzingis de revenir auprès de l’équipe, notamment pour être suivi par leur staff médical. Après une réunion avec Mike Dunleavy Jr. et Rick Celebrini à la mi-octobre, la franchise avait même annoncé qu’il resterait au contact du groupe. Mais le Letton n’est finalement pas revenu. C’est donc potentiellement cette absence auprès de la franchise, plutôt que son incapacité à jouer, qui expliquerait la suspension de son salaire.

Un contrat toujours transférable

Selon The Athletic, Kristaps Porzingis perd ainsi environ 218 000 dollars par match. Et, toujours selon le média, le joueur et le syndicat des joueurs (NBPA) n’envisagent pas, pour le moment, de contester la décision des Warriors.

Malgré cette suspension des paiements, les Warriors peuvent toujours transférer Kristaps Porzingis. Toujours d’après ESPN, son contrat reste en effet éligible à un échange jusqu’à la « trade deadline » du 11 février prochain, et Golden State entend continuer à explorer cette possibilité.

Il faut dire que la structure de son contrat représente un atout pour les dirigeants. Prolongé cet été pour 40 millions de dollars sur deux saisons, le Letton doit théoriquement toucher 20 millions de dollars cette année, mais seulement 3 millions lui sont garantis pour la suivante.

Une situation qui pourrait intéresser une franchise désireuse de se débarrasser d’un contrat plus encombrant. En récupérant celui de Kristaps Porzingis, puis en négociant un éventuel « buyout », elle pourrait ainsi réaliser des économies et libérer une place dans son effectif.

Pour Golden State, l’objectif serait de transformer ce contrat en renfort capable d’aider Stephen Curry et ses coéquipiers dans l’immédiat. Selon The Athletic, les dirigeants recherchent ainsi un pivot opérationnel en échange du Letton. L’équipe avait d’ailleurs déjà sondé plusieurs franchises, dont les Bucks, sans doute pour Myles Turner.

Une fin de carrière de plus en plus envisageable

Reste que l’avenir sportif de Kristaps Porzingis demeure la principale interrogation. À seulement 31 ans, l’ancien All-Star envisagerait sérieusement de mettre un terme à sa carrière, alors que ses problèmes de santé persistent.

Une perspective que les Warriors n’avaient pas anticipée au moment de sa prolongation. Steve Kerr reconnaissait récemment avoir été « pris de court » par cette absence, alors que le joueur semblait en mesure de participer normalement à la préparation.

Depuis, Golden State a toutefois appris à composer sans lui, notamment en s’appuyant sur Draymond Green, Al Horford et ses jeunes intérieurs. Après trois défaites pour commencer la saison, les Warriors viennent ainsi d’enchaîner cinq victoires consécutives.

Mais avec cette nouvelle décision concernant son salaire, et l’absence de contestation de la part du joueur, le retour de Kristaps Porzingis sous le maillot des Warriors paraît désormais encore plus improbable.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28.4 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 32.8 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32.4 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31.8 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30.9 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL/WAS 51 29.0 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2022-23 WAS 65 32.6 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29.6 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28.8 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL/GSW 32 24.0 44.6 33.8 84.2 1.3 4.0 5.2 2.5 2.9 0.6 1.3 1.2 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.