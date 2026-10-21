Kristaps Porzingis pourrait ne plus jamais rejouer en NBA…

L’inquiétude grandit encore autour de Kristaps Porzingis. Alors que les Warriors s’apprêtent à débuter leur saison face aux Lakers, leur intérieur pourrait ne plus jamais rejouer en NBA !

Selon Shams Charania, d’ESPN, Golden State a commencé à explorer les possibilités de transfert concernant le Letton, qui « réfléchit désormais sérieusement à son avenir dans le basket », alors qu’il souffre toujours de symptômes récurrents liés au syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP).

Un problème de santé apparu en 2025, lorsqu’il évoluait encore à Boston, et qui continue de perturber sa carrière. Au point que, toujours selon l’insider d’ESPN, « si aucune amélioration n’intervient dans son rétablissement, un arrêt définitif du basket est possible ».

Un contrat qui facilite un transfert

La nouvelle constitue un sérieux coup dur pour les Warriors, qui espéraient pourtant pouvoir compter sur le champion NBA 2024 cette saison. Mais après avoir rencontré le staff médical de Golden State, Kristaps Porzingis a été déclaré indisponible pour une durée indéterminée.

Ces derniers jours, l’ancien All-Star avait pourtant tenté de rassurer les supporters sur son état de santé, sans pouvoir donner de date de retour. Désormais, les dirigeants californiens envisagent donc carrément de tourner la page. Et ils disposent au moins d’un atout : le contrat de leur intérieur.

Comme le rappelle Bobby Marks, Kristaps Porzingis peut déjà être transféré malgré sa prolongation de deux ans et 40 millions de dollars, signée le 30 juin dernier.

Son salaire de 20 millions de dollars cette saison pourrait ainsi servir de monnaie d’échange éventuelle, d’autant que seulement 3 millions de dollars lui sont garantis pour la campagne 2027/28.

Une équation délicate pour Golden State

Reste à trouver un partenaire intéressé par un joueur dont l’avenir sportif est aussi incertain. Surtout que les Warriors, au-dessus du « second apron », ne peuvent pas récupérer davantage de salaire qu’ils n’en envoient…

Pour Mike Dunleavy Jr., l’équation s’annonce donc particulièrement délicate, alors que Golden State doit déjà composer avec l’absence de Jimmy Butler et Moses Moody.

Privé de son intérieur letton, Steve Kerr a d’ailleurs été obligé de replacer Draymond Green au poste de pivot pour débuter la saison.

À 31 ans, Kristaps Porzingis se retrouve en tout cas face à une décision autrement plus importante qu’un éventuel changement de franchise : celle de poursuivre, ou non, sa carrière dans le basket.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28.4 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 32.8 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32.4 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31.8 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30.9 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL/WAS 51 29.0 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2022-23 WAS 65 32.6 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29.6 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28.8 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL/GSW 32 24.0 44.6 33.8 84.2 1.3 4.0 5.2 2.5 2.9 0.6 1.3 1.2 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.