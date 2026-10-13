Kristaps Porzingis de retour… pour voir le staff médical des Warriors

Déjà privé de Jimmy Butler pour une durée encore indéterminée, possiblement jusqu’au début de l’année 2027, Golden State doit également jongler avec l’indisponibilité de Kristaps Porzingis depuis la reprise. Alors qu’on le pensait débarrassé de ses mystérieux problèmes de santé, l’intérieur letton est de retour à la case départ et a déjà manqué les deux premières semaines du « training camp »…

Voilà déjà un an et demi que la santé de KP est perturbée, à la suite d’un virus qui s’est attaqué à ses voies respiratoires et de l’apparition du syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP). Celui-ci se traduit notamment par une hausse anormalement importante de la fréquence cardiaque lors du passage de la position allongée à la position debout, avec à la clé étourdissements, fatigue chronique et intolérance à l’effort.

À de nombreuses reprises, il a cru en être débarrassé, notamment après l’EuroBasket l’été dernier. Mais ses ennuis de santé continuent de le perturber, un an plus tard, sans que l’on sache toutefois s’ils sont liés au même syndrome.

Jusqu’à présent, Steve Kerr n’a pas été en mesure de beaucoup communiquer sur l’état de son joueur, se contentant d’évoquer un « problème de santé ». On pourrait en savoir plus ce mardi, alors que le Letton est attendu au centre d’entraînement pour une nouvelle évaluation auprès du staff médical dirigé par Rick Celebrini.

De ce rendez-vous pourrait découler un nouveau calendrier afin de préparer son retour sur les parquets. Il pourrait ainsi donner davantage de visibilité à Steve Kerr, contraint depuis la reprise de miser sur un cinq plus petit pour compenser l’absence de son intérieur.

Même si la direction des Warriors a fait en sorte de pouvoir s’en séparer à moindre frais, la situation est clairement handicapante pour la formation de Stephen Curry, à moins de dix jours de la reprise de la saison régulière. Avec toujours la même interrogation : quand Kristaps Porzingis pourra-t-il enfin rejouer ?

Kristaps Porziņģis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NY 72 28:26 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NY 66 33:15 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NY 48 32:21 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31:49 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30:52 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL 34 29:28 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 WAS 17 28:11 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 32:37 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29:39 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28:49 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 3.2 0.5 0.9 1.3 17.1 2025-26 GS 15 23:44 43.3 31.1 84.4 1.3 4.1 5.3 2.3 2.5 0.6 1.7 1.1 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.