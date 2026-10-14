Draymond Green devrait débuter la saison au poste de pivot

Mobiliser Draymond Green au poste 5 est une option régulièrement évoquée au démarrage d’une saison des Warriors. Une idée toujours sur la table alors que les Californiens se retrouvent encore privés de Kristaps Porzingis.

Après avoir titularisé Green comme pivot lors de plusieurs matchs de présaison, Steve Kerr assure aujourd’hui pencher pour un cinq majeur composé de Stephen Curry, Brandin Podziemski, Gui Santos, Yaxel Lendeborg et Draymond Green, pour lancer la saison régulière, le 21 octobre face aux Lakers.

Le « small ball » fait ainsi son retour chez les Warriors. Le trio formé par Santos, Lendeborg et Green a montré une belle complémentarité offensive ces dernières semaines, avec un jeu de passes et de création qui a souvent permis d’ouvrir des espaces dans la raquette pour les coupes vers le panier de Brandin Podziemski et du prometteur rookie Yaxel Lendeborg. Défensivement, la polyvalence des trois joueurs pourrait également permettre aux Warriors de multiplier les changements sur les écrans.

« C’est une configuration un peu différente de celle avec un pivot traditionnel. J’aime bien. Mais bon, nous ne l’avons utilisée que pendant quelques minutes jusqu’à présent », livrait récemment le coach, dont la franchise a laissé filer cet été l’une de ses principales options sur le poste, Quinten Post.

Derrière Draymond Green, Steve Kerr peut toujours compter sur un autre vétéran en la personne d’Al Horford, mais l’idée est de limiter son temps de jeu autour des 20 minutes. L’autre option est le pivot de 25 ans Charles Bassey, en attendant bien sûr le retour de Kristaps Porzingis.

Ce dernier ne sera donc pas prêt pour la reprise, et son absence pourrait même se prolonger. Le Letton doit encore faire le point avec le staff médical des Warriors, notamment Rick Celebrini, responsable de la performance.

« Tout cela sera déterminé une fois qu’il sera de retour parmi nous. Nous en discuterons avec lui et nous ferons le point sur sa situation, tout ça », a déclaré Steve Kerr hier, interrogé sur la reprise de son intérieur.