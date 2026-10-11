Yaxel Lendeborg, une étincelle au sein de l’attaque des Warriors

Draymond Green pour Yaxel Lendeborg. Telle a été la combinaison gagnante du début de match des Warriors face aux Kings cette nuit. Sur la première possession, le vétéran a trouvé son partenaire de raquette libéré en « backdoor » grâce à un écran de Stephen Curry dans le dos de la défense des Kings.

Sur l’action suivante, Draymond Green a attaqué le cœur de la raquette pour trouver Yaxel Lendeborg dans le corner à 3-points. De quoi parfaitement lancer la soirée du rookie, qui allait enchaîner les paniers par la suite.

En 24 minutes dans la victoire à domicile de sa formation (111-106), le 11e choix de la dernière Draft a ainsi cumulé 23 points (10/14 aux tirs dont 1/3 de loin), 10 rebonds, 6 passes et 2 interceptions.

Le plus impressionnant dans sa performance a sans doute été sa facilité à remonter le ballon et à finir en transition. Un peu plus tard dans le premier quart-temps, il est parti en « coast-to-coast » après un rebond défensif. Une feinte sous le cercle devant Precious Achiuwa plus tard, il marquait malgré la faute de Ben Simmons.

Améliorer les Warriors en transition

Un geste qui n’avait rien d’accidentel, car les Warriors l’encouragent à jouer ainsi. « On essaie d’améliorer notre fréquence et notre efficacité en transition cette année. Nos statistiques étaient vraiment mauvaises la saison dernière. C’est un joueur capable de mettre énormément de pression sur le cercle et de se créer des tirs ou d’en créer pour les autres », affiche ainsi Steve Kerr.

La saison passée, sa formation figurait en effet parmi les cinq équipes les moins prolifiques de la ligue dans ce contexte de jeu. Les Californiens pensent ainsi que le joueur de 24 ans, qui mesure 2,06 m pour 109 kg, peut les aider à corriger le tir. « On veut donc qu’il remonte le ballon et attaque jusqu’à ce qu’un défenseur vienne le prendre en charge, puis il pourra se déplacer », explique encore l’entraîneur.

Ce dernier, qui avait annoncé son envie de titulariser le rookie du fait de sa polyvalence, avait déjà eu des mots élogieux à son égard il y a quelques jours sur ESPN : « Il va jouer énormément. Franchement, il le mérite. Il est déjà l’un de nos meilleurs joueurs. »

Ses premières sorties tendent à lui donner raison. En trois apparitions en présaison, avec le plus gros temps de jeu (21 minutes), le natif de Porto Rico est déjà le meilleur marqueur (14,7 points) et rebondeur (9,3 rebonds) des Warriors, ainsi que le deuxième meilleur passeur (3,7 passes) derrière Draymond Green.

Un contexte favorable à son développement ?

Reste à savoir si Yaxel Lendeborg parviendra à conjurer le « sort » des anciens hauts choix de Draft des Warriors, comme Jonathan Kuminga et James Wiseman, qui n’ont pas répondu aux attentes sur le long terme. Des projets qui ont en partie échoué en raison de la nécessité de rester compétitif pour accompagner les dernières années de Stephen Curry. Mais le contexte semble aujourd’hui différent à Golden State.

« Nous sommes aujourd’hui dans une situation [contrairement aux saisons précédentes] où on peut penser au développement des joueurs. Pas seulement celui de Yaxel, mais celui de tout notre groupe. On ne fait pas partie des prétendants au titre. Alors voyons ce qu’on peut accomplir ensemble pour réaffirmer ce qu’on représente […]. Yaxel joue un rôle important dans ce projet », soutient Steve Kerr.

Une chose est sûre, son rookie ne semble pas manquer de confiance. Le joueur titré avec Michigan pense pouvoir tourner à 15 points, 6 rebonds et 4 passes décisives cette saison, et même remporter le trophée de rookie de l’année.

Des ambitions que Stephen Curry préfère relativiser, pour ne pas mettre trop de pression sur son jeune coéquipier.

« Les gens vont s’attendre à ce qu’il tourne d’emblée à 20 points, 8 rebonds et 6 passes par match. Mais son rôle est de faire abstraction de tout ça. Il saura s’il a un impact sur le jeu, s’il contribue à faire gagner des matchs. Les stats suivront. Notre rôle, c’est de le protéger de tout cela. […] Il a un excellent sens du jeu et un physique imposant. On voit qu’il veut faire les bons choix. Dans notre système offensif, ce sont généralement des qualités qui finissent par se révéler », s’enthousiasme tout de même Stephen Curry en conclusion.