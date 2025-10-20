Pivot ou ailier-fort ? Draymond Green prêt pour toutes les options

« Je n'ai franchement encore rien décidé sur le cinq majeur de mardi soir. » Steve Kerr est clair alors que son équipe doit affronter les Lakers en ouverture de la saison. On sait évidemment que Stephen Curry, Draymond Green et Jimmy Butler seront sur le parquet au moment de l'entre-deux. Ainsi que Brandin Podziemski, a précisé le coach, puisque Moses Moody est forfait.

Et le cinquième joueur alors ? Jonathan Kuminga ou Al Horford ? « On doit réfléchir à l'impact que cela aura sur la rotation et pour les remplaçants », indique l'entraîneur de Golden State.

La difficulté, c'est que les Warriors ne veulent pas trop tirer sur la corde avec Al Horford et ses 39 ans. Ce dernier devrait avoir le droit à 20 ou 25 minutes de moyenne cette saison. Dès lors, ne faudrait-il pas en faire un sixième homme ? Sauf qu'aligner Draymond Green, Jimmy Butler et Jonathan Kuminga ne fonctionnait pas l'an passé…

Sacrifice et confiance en son coach

Steve Kerr va devoir se creuser la tête et sûrement tenter des combinaisons. Il sait, en tout cas, que Draymond Green est prêt à lui faciliter la vie en acceptant d'être pivot. « Je vais demander mon transfert », plaisantait l'intérieur (1m98) face à cette possibilité.

« J'ai été baladé pendant toute ma carrière : un coup pivot, un coup ailier-fort », poursuit le quadruple champion. « Je vais faire tout ce que l'équipe réclame, ce qui nous met en meilleure position pour gagner. Je suis préparé pour tout ce qui arrive. Jouer au poste 5, ce n'est pas une question de taille, mais de la taille du cœur. J'ai un grand cœur, peut-être le plus gros de la ligue. Je peux aussi compter sur mon cerveau pour dominer. J'utilise les armes que je possède. »

Le défenseur de l'année 2017 ne souhaite pas s'éterniser sur le débat qui concerne sa future position sur le terrain. L'équipe passe avant tout.

« Ailier-fort ou pivot, je n'accorde pas vraiment une grande importance à ça. On a tous des envies et un idéal. J'ai ma vision des choses mais je sais aussi qu'on pratique un sport collectif et, dans un sport d'équipe, ce qui est le mieux pour soi, ou ce qu'on pense l'être, n'est pas le mieux pour l'équipe. Il ne faut pas être égoïste et je suis fier de ne pas l'être. Donc si je dois être pivot pour aider l'équipe et les rotations, alors très bien. Steve Kerr a prouvé, dès la première année, qu'il savait gérer ça donc je ne vais pas jouer à l'idiot et me mettre à le questionner. J'avance et je suis prêt, quoi qu'il arrive. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 ☆ GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 ☆ GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 ☆ GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 ☆ GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GOS 68 29 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.