Les Warriors ont contacté les Bucks pour Kristaps Porzingis

L’avenir de Kristaps Porzingis à Golden State est toujours plus flou. D’après The Athletic, les Warriors ont récemment contacté plusieurs franchises, dont les Bucks, afin d’étudier les possibilités de transfert du Letton.

Milwaukee n’aurait toutefois manifesté aucun intérêt pour le moment. Cette prise de contact confirme néanmoins que les dirigeants californiens recherchent activement une solution alors que l’absence de leur intérieur risque de se prolonger, et nos confrères rapportent que d’autres formations ont été contactées.

L’idée est sans doute de récupérer Myles Turner, que les Bucks avaient récupéré pour aider Giannis Antetokounmpo et qui pourrait avoir son ticket de sortie maintenant que le « Greek Freak » a quitté le Wisconsin…

Une carrière désormais remise en question ?

Kristaps Porzingis souffre lui toujours de symptômes liés au syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP), un trouble du système nerveux qui l’avait déjà perturbé durant son passage à Boston. L’ancien All-Star réfléchirait désormais sérieusement à la suite de sa carrière.

Les Warriors espéraient initialement une indisponibilité de courte durée. Mais le pivot n’a pas participé au début du « training camp » et les dernières nouvelles communiquées par la franchise se veulent beaucoup plus prudentes.

« Nous ne prévoyons pas que Kristaps soit présent autour de l’équipe dans un avenir immédiat », ont ainsi écrit les Warriors dans leur communiqué, précisant que les échanges avec le joueur resteraient confidentiels.

La semaine dernière, Kristaps Porzingis avait rencontré le GM Mike Dunleavy Jr. et Rick Celebrini, le responsable de la santé et des performances de la franchise, au Chase Center. Aucune date de retour n’a été avancée depuis.

Un contrat pensé comme une éventuelle monnaie d’échange

L’été dernier, le Letton avait prolongé pour deux saisons et 40 millions de dollars. Mais seulement trois millions de dollars sont garantis pour la deuxième année de son contrat. Une structure contractuelle qui limite les risques pour les Warriors et pourrait faciliter son intégration dans un échange.

Avec un salaire de 20 millions de dollars cette saison, l’ancien All-Star représente en effet une pièce intéressante pour équilibrer financièrement un échange, et on sait que des franchises sont prêtes à récupérer des contrats « toxiques » pour mieux préparer la prochaine « free agency ». Mais habituellement, c’est au moment de la «trade deadline» et non en début de saison.

Il n’en demeure pas moins que la situation sportive rend cette recherche d’autant plus urgente. Sans Kristaps Porzingis, les Warriors manquent cruellement de taille et de protection de cercle, comme l’a montré la performance parfaite de Walker Kessler lors de la lourde défaite inaugurale face aux Lakers.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28.4 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 32.8 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32.4 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31.8 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30.9 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL/WAS 51 29.0 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2022-23 WAS 65 32.6 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29.6 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28.8 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL/GSW 32 24.0 44.6 33.8 84.2 1.3 4.0 5.2 2.5 2.9 0.6 1.3 1.2 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.