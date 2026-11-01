Steve Kerr et les Warriors pris de court par le cas Kristaps Porzingis

À Golden State, l’absence pour une durée indéterminée de Kristaps Porzingis est l’un des dossiers les plus préoccupants de ce début de saison. Prolongé durant l’été, le Letton n’a pas encore joué la moindre minute, après avoir manqué l’intégralité du « training camp ». Et les interrogations dépassent désormais la simple date de son retour, puisqu’il réfléchirait sérieusement à la suite de sa carrière…

Son entraîneur, Steve Kerr, est donc revenu sur les circonstances de cette situation, que les Warriors n’avaient absolument pas anticipée.

« Nous avons clairement été pris de court, dans la mesure où nous étions en contact avec lui durant tout l’été et parce que tout semblait aller bien jusqu’au début du training camp », a-t-il expliqué sur une radio locale. « Ensuite, les choses ont commencé à se dégrader. Depuis le début du training camp, comme il n’était pas là et qu’il a fallu aller de l’avant, je n’y ai pas trop repensé pour être honnête, parce que nous sommes tout simplement débordés et parce qu’il faut préparer l’équipe pour la suite. »

Attendu dans le cinq de Golden State cette saison, Kristaps Porzingis est éloigné des terrains en raison de problèmes de santé liés au syndrome de tachycardie orthostatique posturale (STOP). Un trouble du système nerveux autonome, pouvant notamment provoquer une accélération du rythme cardiaque, des vertiges et une fatigue importante, qui le perturbait déjà lorsqu’il jouait à Boston.

Se concentrer sur les joueurs disponibles

Une absence d’autant plus problématique que les Warriors comptaient sur ses 2m18 pour apporter une nouvelle dimension à leur jeu. Capable de protéger le cercle tout en écartant les défenses grâce à son tir extérieur, le Letton devait notamment offrir davantage de solutions à Steve Kerr, des deux côtés du terrain.

Pour autant, l’entraîneur ne veut pas laisser cette situation perturber davantage le quotidien de son équipe. S’il garde le contact avec Kristaps Porzingis, arrivé en février dernier en provenance d’Atlanta, il préfère désormais se concentrer sur les joueurs disponibles et en bonne santé.

« Nos journées sont chargées et notre calendrier aussi, donc je prends des nouvelles de Kristaps de temps en temps pour voir comment il va », a-t-il reconnu. « Mais nous allons de l’avant et c’est tout ce que nous pouvons faire. J’aime bien nos jeunes intérieurs, Graham [Ike] et Charles [Bassey]. Nous avons hâte de les faire jouer et nous apprécions l’opportunité qui s’offre à eux, mais tout le reste n’est pas de mon ressort. C’est le rôle de Mike [Dunleavy] et de nos dirigeants. Moi, je me contente de venir à l’entraînement et de coacher les gars au quotidien. Nous nous battons sur le terrain et nous voyons ce qu’il est possible de construire, tous ensemble. »

En coulisses, les dirigeants de Golden State devront cependant se pencher sur l’avenir de Kristaps Porzingis, prolongé pour deux saisons et 40 millions de dollars. Avec seulement 3 millions de dollars garantis sur la deuxième année de son contrat, les risques financiers sont limités pour une éventuelle franchise intéressée.

Reste évidemment à trouver une équipe prêt à miser sur un joueur dont la date de retour sur les parquets demeure inconnue. Un dossier aussi délicat sur le plan sportif que médical, et que Steve Kerr laisse à sa direction.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28.4 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 32.8 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32.4 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31.8 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30.9 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL/WAS 51 29.0 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2022-23 WAS 65 32.6 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29.6 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28.8 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL/GSW 32 24.0 44.6 33.8 84.2 1.3 4.0 5.2 2.5 2.9 0.6 1.3 1.2 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.