Quelles options pour les Warriors avec le contrat de Kristaps Porzingis ?

Après avoir suspendu le versement de son salaire, les Warriors ont appris vendredi que Kristaps Porzingis avait décidé de s’éloigner du basket pour préserver sa santé. Une décision qui ne constitue pas encore une retraite officielle, mais qui complique sérieusement les affaires de Golden State…

Car si l’intérieur letton ne joue plus, son contrat, lui, continue de peser sur les finances de la franchise. Prolongé cet été pour 40 millions de dollars sur deux saisons, l’ancien All-Star doit théoriquement toucher 20 millions de dollars cette année, avec une deuxième saison à 20 millions dont seulement 3 millions sont garantis.

Quelles sont donc les possibilités pour les dirigeants californiens ? Le « Collective Bargaining Agreement » (CBA), la convention collective qui régit le cadre financier entre la NBA et les joueurs, prévoit plusieurs mécanismes. Mais tous ne permettent pas de récupérer de la marge de manœuvre sous le « salary cap ».

Pourquoi les Warriors peuvent-ils suspendre son salaire ?

C’est la première décision prise par Golden State. Selon ESPN, les Warriors ont cessé de verser à Kristaps Porzingis ses paiements bimensuels, considérant qu’il ne remplissait plus ses obligations contractuelles.

L’article VI, section 1(a)(i), du CBA autorise effectivement une franchise à réduire le salaire d’un joueur qui ne fournit pas les services prévus par son contrat, sans justification raisonnable. La retenue correspond alors à 1/91,6 de son salaire annuel par rencontre manquée.

Dans le cas de Porzingis, cela représente environ 218 000 dollars par match, selon les calculs de Bobby Marks.

Mais il faut distinguer une absence pour raisons médicales d’un refus de remplir ses obligations. Le contrat type NBA (« Uniform Player Contract »), reproduit en annexe du CBA, précise d’ailleurs qu’une équipe ne peut pas suspendre un joueur uniquement parce qu’il est malade ou blessé.

Dans ce dossier, les Warriors reprocheraient surtout au Letton de ne pas être présent auprès de leur encadrement médical. Une situation que le joueur et le syndicat des joueurs (NBPA) ne contestent pas pour le moment.

En revanche, cette suspension ne libère rien dans la masse salariale. L’article VII, section 3(i), du CBA prévoit que les retenues liées au comportement d’un joueur ne réduisent pas le salaire comptabilisé pour le « salary cap ».

Golden State économise donc de l’argent, mais les 20 millions de dollars de Kristaps Porzingis restent pris en compte pour la luxury tax ou les deux « aprons ».

Un transfert, la solution privilégiée

Pour les dirigeants, c’est la piste privilégiée. Comme l’explique le San Francisco Chronicle, Golden State espère transformer le contrat de KP en un joueur capable de contribuer immédiatement, idéalement dans la raquette. On a par exemple entendu parler de négociations avec les Bucks, autour de Myles Turner…

Le contrat du Letton reste transférable malgré la suspension de son salaire et son éloignement des terrains. Les règles des échanges, définies notamment dans l’article VII, sections 6(j) et 8, du CBA, s’appliquent toujours.

La structure de son bail peut même représenter un atout. Avec seulement 3 millions de dollars garantis sur les 20 millions prévus en 2027/28, dans une saison comprenant une « player option », Kristaps Porzingis dispose d’un contrat qui pourrait intéresser une équipe cherchant à réduire sa masse salariale pour la prochaine saison.

Une franchise pourrait ainsi récupérer son contrat en échange d’un joueur lié sur plusieurs saisons, puis négocier un « buyout » avec le Letton, ou le couper ultérieurement.

Reste que personne ne sait si Kristaps Porzingis pourra rejouer. Pour convaincre une autre équipe d’absorber son salaire, Golden State pourrait donc être obligé d’ajouter un choix de Draft, voire un jeune joueur.

Autre difficulté : les Warriors sont soumis à un « hard cap » au niveau du second apron, un seuil salarial qu’ils ne peuvent pas franchir. Proches de cette limite, ils ne disposent pas de la marge nécessaire pour récupérer davantage de salaire qu’ils n’en envoient dans un échange classique.

Les dirigeants ont jusqu’à la « trade deadline » du 11 février 2027 pour trouver une franchise intéressée.

Une rupture de contrat est-elle envisageable ?

Sur le papier, les Warriors disposent d’une solution plus radicale : tenter d’annuler le contrat pour manquement aux obligations du joueur.

Plusieurs motifs permettent ainsi à une franchise de mettre fin à un engagement, notamment lorsqu’un joueur refuse de fournir ses services dans les conditions prévues. Mais une telle procédure pourrait donner lieu à un litige sur la justification médicale de son absence, avec une éventuelle intervention de la NBPA et d’un arbitre.

Selon ABC7, Golden State n’envisage d’ailleurs pas cette option. La franchise préfère conserver la possibilité d’échanger Kristaps Porzingis plutôt que de s’engager dans une bataille contractuelle dont l’issue n’est pas garantie.

Une simple rupture par la procédure habituelle de « waiver » serait beaucoup moins avantageuse. En vertu des règles de protection des salaires prévues par l’article II du CBA, les Warriors devraient en effet s’acquitter des sommes garanties, sauf accord ou exception applicable.

Quant au « waive-and-stretch », cette option qui permet d’étaler un contrat sur plusieurs saisons, il ne constitue plus une solution pour alléger la masse salariale de cette saison. La période permettant d’inclure le salaire de l’exercice en cours dans cet étalement s’est en effet achevée le 31 août…

La retraite médicale, une solution à long terme ?

Il existe enfin un mécanisme spécifique pour les joueurs contraints de mettre un terme à leur carrière pour des raisons médicales.

L’article VII, section 4(h), du CBA permet à une franchise, après avoir coupé un joueur, de demander que son salaire restant soit exclu de sa masse salariale lorsqu’une blessure ou une maladie met définitivement fin à sa carrière.

Cette décision doit toutefois être validée par un médecin désigné conjointement par la NBA et la NBPA, ou par une commission médicale indépendante. Il faut établir que le joueur ne peut plus évoluer au niveau NBA, ou que poursuivre sa carrière présenterait un risque médical inacceptable.

Le problème, c’est que cette procédure est soumise à des délais. En principe, une équipe doit en effet attendre un an après le dernier match disputé par le joueur pour lancer la procédure. Pour Kristaps Porzingis, dont la dernière apparition remonte au 17 avril 2026, ce premier délai mènerait au 17 avril 2027 !

Mais le règlement impose également d’attendre le premier anniversaire du premier match de saison régulière pour lequel le joueur figurait dans l’effectif au titre du contrat concerné. Puisque Kristaps Porzingis a signé un nouvel engagement cet été, cette deuxième condition pourrait repousser une éventuelle demande à l’automne 2027…

Et même si la procédure aboutissait, elle ne ferait pas automatiquement disparaître les sommes dues au joueur : elle permettrait avant tout de les retirer des comptes utilisés pour calculer le « salary cap ».

Enfin, la « Disabled Player Exception » pourrait théoriquement permettre de recruter un remplaçant en cas d’indisponibilité pour la saison. La demande doit être déposée avant le 15 janvier, et son montant est plafonné au plus petit montant entre la moitié du salaire du joueur et la « non-taxpayer mid-level exception ».

Mais cette exception n’efface pas le salaire de Kristaps Porzingis et ne permet pas de contourner le « hard cap ». Dans la situation financière actuelle des Warriors, son intérêt reste donc très limité.

Golden State doit donc sans doute choisir entre deux options : tenter de transférer Kristaps Porzingis avant le 11 février, quitte à sacrifier un choix de Draft et/ou un jeune joueur afin de trouver un renfort immédiat, ou conserver son contrat jusqu’à l’été prochain pour profiter de sa faible garantie sur la deuxième saison.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28.4 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 32.8 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32.4 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 31.8 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 30.9 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 DAL/WAS 51 29.0 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2022-23 WAS 65 32.6 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 29.6 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 28.8 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5 2025-26 ATL/GSW 32 24.0 44.6 33.8 84.2 1.3 4.0 5.2 2.5 2.9 0.6 1.3 1.2 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.