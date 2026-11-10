Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Kyrie Irving et Cooper Flagg à 78 points

Publié le 10/11/2026 à 7:42 Twitter Facebook

NBA – Portés par les 78 points de Cooper Flagg et Kyrie Irving, les Mavericks ont signé une troisième victoire consécutive. De leur côté, Charlotte et Memphis ont mis fin à leurs séries de défaites.

Cooper FlaggEnfin une victoire pour Charlotte ! Alors qu’ils restaient sur six défaites consécutives, les Hornets ont renoué avec le succès face à Cleveland.

En l’absence de Kon Knueppel et Brandon Miller, Grayson Allen (27 points) et Naz Reid (25 points, 13 rebonds) ont porté les leurs en attaque. Ryan Kalkbrenner (15 rebonds, dont 10 offensifs) a parfaitement pris le relais de Moussa Diabaté, tandis que Tidjane Salaün s’est également illustré avec 14 points.

Avec 23 paniers à 3-points réussis sur 46 tentatives, les locaux ont compté jusqu’à 33 points d’avance face à des Cavaliers dominés au rebond (49 à 32). Cleveland est tout de même revenu à huit longueurs dans le dernier quart-temps, mais le réveil était trop tardif. Avec des titulaires peu utilisés en seconde période, c’est finalement le rookie Meleek Thomas (18 points) qui a terminé meilleur marqueur de la franchise de l’Ohio.

Memphis retrouve le sourire

Face à des Raptors sacrément diminués, privés notamment de Kawhi Leonard, Scottie Barnes et Immanuel Quickley, Memphis a repris sa marche en avant. Après trois défaites de suite, les Grizzlies ont pu compter sur un Ty Jerome de nouveau très efficace (27 points), ainsi que sur le rookie Cameron Boozer, qui a encore noirci la feuille de stats (22 points, 8 passes décisives et 7 rebonds).

Grâce aux deux hommes, les protégés de Tuomas Iisalo ont creusé l’écart dans le troisième quart-temps, avant de résister au retour de Toronto dans le dernier acte. Les Canadiens ont alors manqué de solutions offensives, RJ Barrett ayant notamment souffert au tir (7/21). Memphis en profite pour rester invaincu à l’extérieur cette saison, avec cinq victoires en autant de déplacements !

Cooper Flagg en mode MVP !

Comptant jusqu’à 13 points de retard, Dallas aurait bien pu s’incliner face à des Pacers déterminés à se rapprocher d’un bilan à l’équilibre. Portés par Pascal Siakam (29 points, 9 rebonds et 8 passes décisives), ils ont longtemps cru pouvoir l’emporter au Texas. Mais c’était sans compter sur Cooper Flagg.

Complètement en feu, le sophomore a été exceptionnel avec 43 points, 10 rebonds et 6 passes décisives, inscrivant notamment un panier décisif à mi-distance. À ses côtés, Kyrie Irving a parfaitement joué son rôle avec 35 points, dont sept paniers à 3-points.

Les deux hommes ont ainsi cumulé 78 des 125 points de leur franchise, dont 26 dans le dernier quart-temps ! Une fin de match de patron pour Cooper Flagg et une troisième victoire consécutive pour les Mavericks.

Atlanta – LA Lakers
Detroit – Washington
Houston – Denver
Phoenix – San Antonio
Golden State – Nouvelle-Orléans

Charlotte – Cleveland : 124-112

Charlotte Hornets / 124TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Grayson Allen338/146/125/613462230-12729
Naz Reid3210/264/91/21121343130162523
Sion James324/93/60/004440200181116
Coby White203/120/44/512382030-6108
Ryan Kalkbrenner344/70/00/0105153322320826
Tidjane Salaun174/63/43/303302100-31416
Royce O'Neale234/82/50/003312100121011
Christian Anderson163/53/40/010111020697
Liam McNeeley153/32/20/0101100004810
Hannes Steinbach131/30/00/020211010-622
Total44/9323/4613/1617324929169143124
Cleveland Cavaliers / 112TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Peyton Watson205/92/41/202213020-10139
Jarrett Allen195/51/11/207710011-91219
James Harden243/92/73/303352140-221110
Donovan Mitchell224/111/32/202241100-31111
Evan Mobley243/52/21/202230241-24910
Meleek Thomas267/124/60/003331202-11823
Thomas Bryant153/52/33/311201101181113
Mario Hezonja175/110/30/012301001-16108
Craig Porter174/60/11/1112411107913
Tyrese Proctor222/40/12/301143110-2068
Riley Minix161/40/30/002201000521
Norchad Omier120/10/10/0123120001503
Total42/8214/3514/184283226169136112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL114
LAL124
CHA124
CLE112
DET122
WAS111
TOR102
MEM118
DAL125
IND122
HOU110
DEN100
PHO96
SAS122
GSW138
NOR87

Toronto – Memphis : 102-118

Toronto Raptors / 102TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jamal Shead356/174/104/4022114230-142021
RJ Barrett357/211/64/921321011-23195
Jakob Poeltl309/120/00/062825134-151827
Ja'Kobe Walter344/132/72/224603011-21129
Kyle Anderson163/40/00/002221001-10610
Jamison Battle286/125/111/210120010-31813
Trayce Jackson-Davis142/30/00/0246122112412
Allen Graves131/41/20/011210100234
Alijah Martin211/40/20/012330110025
Jaden Bradley90/00/00/001131020202
Total39/9013/3811/1715193427177138102
Memphis Grizzlies / 118TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Ty Jerome319/195/114/424624030142722
Cameron Boozer339/170/54/544883160172224
Jaylen Wells255/84/50/013410000211416
Zach Edey222/30/04/42791303111815
Cedric Coward271/61/40/00664220119311
Jerami Grant226/93/32/21232110101721
Taylor Hendricks154/51/10/0123031214911
Javon Small233/51/22/220252000-2914
Cam Spencer163/51/20/0022422303710
GG Jackson170/30/12/201101001-621
Quinten Post10/00/00/001101000-101
Total42/8016/3418/1913324527227175118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL114
LAL124
CHA124
CLE112
DET122
WAS111
TOR102
MEM118
DAL125
IND122
HOU110
DEN100
PHO96
SAS122
GSW138
NOR87

Dallas – Indiana : 125-122

Dallas Mavericks / 125TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Cooper Flagg3816/253/68/8281064351-84349
Kyrie Irving3811/187/106/700041020293529
P.J. Washington354/122/83/627914222-21314
Daniel Gafford192/30/04/50223410015812
Caleb Martin180/20/00/003351100-1107
Santi Aldama194/91/51/1134110204108
Naji Marshall252/40/02/532523110-768
Walter Clayton Jr.242/61/41/2066411211611
Zaccharie Risacher152/40/10/020204010-1343
Max Christie40/00/00/002200000702
Total43/8314/3425/3410334326239154125
Indiana Pacers / 122TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Pascal Siakam359/165/86/809983200-52939
Aaron Nesmith345/144/104/602224121-51811
Ivica Zubac275/70/06/80330101061614
Andrew Nembhard345/101/21/1033124031151220
Braden Smith100/00/00/000003100-301
Kelly Oubre Jr.226/91/31/102223020-81413
Obi Toppin195/80/20/00224000001013
Quenton Jackson244/62/30/01454421061018
Jarace Walker92/72/51/201103000-972
Larry Nance Jr.141/30/22/200000200-744
T.J. McConnell81/20/00/000030140-521
Total43/8215/3521/281262735259132122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL114
LAL124
CHA124
CLE112
DET122
WAS111
TOR102
MEM118
DAL125
IND122
HOU110
DEN100
PHO96
SAS122
GSW138
NOR87

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes