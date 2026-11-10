Stats & Highlights | Kyrie Irving et Cooper Flagg à 78 points

Enfin une victoire pour Charlotte ! Alors qu’ils restaient sur six défaites consécutives, les Hornets ont renoué avec le succès face à Cleveland.

En l’absence de Kon Knueppel et Brandon Miller, Grayson Allen (27 points) et Naz Reid (25 points, 13 rebonds) ont porté les leurs en attaque. Ryan Kalkbrenner (15 rebonds, dont 10 offensifs) a parfaitement pris le relais de Moussa Diabaté, tandis que Tidjane Salaün s’est également illustré avec 14 points.

Avec 23 paniers à 3-points réussis sur 46 tentatives, les locaux ont compté jusqu’à 33 points d’avance face à des Cavaliers dominés au rebond (49 à 32). Cleveland est tout de même revenu à huit longueurs dans le dernier quart-temps, mais le réveil était trop tardif. Avec des titulaires peu utilisés en seconde période, c’est finalement le rookie Meleek Thomas (18 points) qui a terminé meilleur marqueur de la franchise de l’Ohio.

Memphis retrouve le sourire

Face à des Raptors sacrément diminués, privés notamment de Kawhi Leonard, Scottie Barnes et Immanuel Quickley, Memphis a repris sa marche en avant. Après trois défaites de suite, les Grizzlies ont pu compter sur un Ty Jerome de nouveau très efficace (27 points), ainsi que sur le rookie Cameron Boozer, qui a encore noirci la feuille de stats (22 points, 8 passes décisives et 7 rebonds).

Grâce aux deux hommes, les protégés de Tuomas Iisalo ont creusé l’écart dans le troisième quart-temps, avant de résister au retour de Toronto dans le dernier acte. Les Canadiens ont alors manqué de solutions offensives, RJ Barrett ayant notamment souffert au tir (7/21). Memphis en profite pour rester invaincu à l’extérieur cette saison, avec cinq victoires en autant de déplacements !

Cooper Flagg en mode MVP !

Comptant jusqu’à 13 points de retard, Dallas aurait bien pu s’incliner face à des Pacers déterminés à se rapprocher d’un bilan à l’équilibre. Portés par Pascal Siakam (29 points, 9 rebonds et 8 passes décisives), ils ont longtemps cru pouvoir l’emporter au Texas. Mais c’était sans compter sur Cooper Flagg.

Complètement en feu, le sophomore a été exceptionnel avec 43 points, 10 rebonds et 6 passes décisives, inscrivant notamment un panier décisif à mi-distance. À ses côtés, Kyrie Irving a parfaitement joué son rôle avec 35 points, dont sept paniers à 3-points.

Les deux hommes ont ainsi cumulé 78 des 125 points de leur franchise, dont 26 dans le dernier quart-temps ! Une fin de match de patron pour Cooper Flagg et une troisième victoire consécutive pour les Mavericks.

Charlotte – Cleveland : 124-112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 114 LAL 124 CHA 124 CLE 112 DET 122 WAS 111 TOR 102 MEM 118 DAL 125 IND 122 HOU 110 DEN 100 PHO 96 SAS 122 GSW 138 NOR 87

Toronto – Memphis : 102-118

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 114 LAL 124 CHA 124 CLE 112 DET 122 WAS 111 TOR 102 MEM 118 DAL 125 IND 122 HOU 110 DEN 100 PHO 96 SAS 122 GSW 138 NOR 87

Dallas – Indiana : 125-122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 114 LAL 124 CHA 124 CLE 112 DET 122 WAS 111 TOR 102 MEM 118 DAL 125 IND 122 HOU 110 DEN 100 PHO 96 SAS 122 GSW 138 NOR 87