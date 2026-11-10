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Luka Doncic reprend la main et les Lakers enchaînent à Atlanta

Publié le 10/11/2026 à 6:18 Twitter Facebook

NBA – Après l’avoir emporté à Detroit la veille, les Lakers ont pu compter sur le retour de Luka Doncic (32 points, 8 rebonds, 10 passes décisives) et des relais précieux jusqu’à la fin pour tenir tête aux Hawks et l’emporter 124-114.

Luka DoncicHéros du match de la veille, Austin Reaves, officiellement malade, a cette fois laissé Luka Doncic reprendre son rôle de leader pour permettre aux Lakers d’enchaîner cette nuit sur le parquet des Hawks. Même menés de 20 points en première mi-temps, les hommes de Quin Snyder n’ont jamais lâché, obligeant Los Angeles à jouer dur jusqu’à la fin. Aux côtés du génie slovène (32 points, 8 rebonds, 10 passes décisives), il faut également souligner l’apport de la paire Mamukashvili-Kessler (23 et 21 points), mais aussi de Collin Sexton en sortie de banc (18 points) et de Ziaire Williams.

Atlanta a fait la course en tête pendant près de dix minutes avant de prendre une première averse : un 13-0 en moins de trois minutes pour boucler le premier acte. À la baguette, on a retrouvé ce bon vieux Luka Doncic pour enchaîner un lay-up, deux lancers et adresser deux passes décisives pour les dunks de Cameron Carr et de Jarred Vanderbilt, tandis que Sandro Mamukashvili a bouclé la série d’un 3-points (22-31).

Les Hawks ont bu la tasse pour de bon lorsque Ziaire Williams et Sandro Mamukashvili en ont remis une couche à 3-points avant de laisser place au Walker Kessler show, le pivot alignant quatre paniers de suite, le dernier avec la faute en prime. Mais c’est le gros passage de Collin Sexton, auteur de deux paniers de suite à 3-points, qui a relégué Atlanta dans les cordes, à 20 longueurs (34-54) !

Le dernier mot pour Luka Doncic

La mission s’annonçait délicate mais pas impossible pour les locaux, qui ont entamé leur retour en passant un 10-2 alimenté par le trio Alexander-Walker-McCollum-Johnson (50-62). De quoi tenir jusqu’à la pause, conclue par un 3-points d’Aaron Wiggins qui a préservé les espoirs de retour des Hawks (57-68).

Atlanta a confirmé son retour en force dès la reprise avec un 9-0 bouclé par un Dyson Daniels opportuniste, à 3-points puis sur une claquette pour ramener les siens à -6 (66-72). Les Lakers ont tenu bon en s’en remettant aux exploits de Luka Doncic, à 3-points par deux fois et également près du cercle. Mais Atlanta refusait de lâcher, à l’image des 3-points de CJ McCollum, de Luguentz Dort et d’Aaron Wiggins pour rester au contact à 12 minutes de la fin (90-95).

Le même scénario s’est répété dans le dernier acte, avec cette fois deux paniers à 3-points d’Aaron Wiggins qui ont maintenu la pression sur les Californiens (103-106). CJ McCollum a ensuite répondu au duo Doncic-Sexton par un panier à mi-distance puis un « catch-and-shoot » à 3-points. De quoi forcer Luka Doncic à se jouer de Dyson Daniels sur un drive face au cercle. L’interception et le dunk de Ziaire Williams, puis la passe aveugle du Slovène pour le dunk de Jake LaRavia, ont fini par mettre un terme aux espoirs d’Atlanta, envoyé au dodo après un ultime 3-points signé Matisse Thybulle (114-124).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Déjà la dixième victoire des Lakers. Ça, pour une surprise ! Leaders de la conférence Ouest, les Californiens ont signé leur dixième victoire de la saison en douze matchs disputés. C’est la première équipe de la ligue à atteindre ce seuil, et c’est un petit exploit au regard de la concurrence, même si Minnesota, San Antonio et OKC sont en embuscade. Si le calendrier des hommes de JJ Redick a été plutôt favorable, les Lakers ont su remporter les matchs serrés, à l’image de celui de cette nuit, durant lequel ils ont résisté au retour des Hawks sans trembler.

Retour gagnant pour Luka Doncic. Ménagé la veille, le Slovène a vu Austin Reaves faire le show à Detroit. De retour sur le parquet cette nuit, il a pris le relais de son coéquipier, laissé à son tour au repos, pour guider son équipe en lieu sûr. Il n’a presque pas forcé, même si le pressing d’Atlanta après le repos l’a parfois obligé à répondre. Comme son coéquipier la veille, il a su mettre fin au suspense grâce à son talent, en mystifiant d’abord Dyson Daniels, puis en délivrant une « no-look pass » à destination de Jake LaRavia.

L’activité de Sandro Mamukashvili et de Walker Kessler. Les deux intérieurs ont fait étalage de la complémentarité de leur jeu pour punir les Hawks à chaque fois qu’ils en ont eu l’occasion. Précieux relais pour exploiter les décalages créés par Luka Doncic et Collin Sexton, ils ont scoré près du cercle, mais aussi de loin pour Sandro Mamukashvili (5/8), auteur de son meilleur match sous ses nouvelles couleurs. Le tandem a aussi pris des rebonds et participé à la création avec respectivement 4 et 3 passes décisives.

Atlanta Hawks / 114TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Nickeil Alexander-Walker346/194/144/404443202-142019
Onyeka Okongwu296/112/52/41893111091621
Jalen Johnson386/140/33/41674024051515
Dyson Daniels304/41/11/24268341091026
Kingston Flemings232/51/23/412343240389
CJ McCollum248/153/52/200044031-132116
Aaron Wiggins225/114/71/112331030-111512
Jock Landale142/31/10/032510021-959
Luguentz Dort181/61/61/212323111-1944
Zuby Ejiofor30/00/00/000000001-1001
Total40/8817/4417/23122840331812196114
Los Angeles Lakers / 124TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Luka Doncic3911/223/117/708810256243240
Walker Kessler308/120/05/6371042141-32128
Ziaire Williams285/102/50/00222120051213
Matisse Thybulle232/52/50/000010311-367
Jake LaRavia322/60/10/030335130044
Sandro Mamukelashvili327/135/84/417831101202330
Collin Sexton266/113/43/61126111071818
Jarred Vanderbilt132/20/00/002202101748
Adou Thiero71/20/00/002210100525
Cameron Carr71/20/10/003302000824
Total45/8515/3519/2383240301616156124

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL114
LAL124
CHA124
CLE112
DET122
WAS111
TOR102
MEM118
DAL125
IND122
HOU110
DEN100
PHO96
SAS122
GSW138
NOR87

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