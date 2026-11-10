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Anthony Davis (44 points) trop seul face aux Pistons

Publié le 10/11/2026 à 7:04 Twitter Facebook

NBA – L’intérieur des Wizards a été très impressionnant avec ses 44 points, mais lui et ses coéquipiers ont commis trop d’erreurs pour l’emporter (122-111).

Anthony DavisLes cinq premières minutes donnent le ton avec beaucoup de ballons perdus du côté de Washington, sur des mauvaises passes. Résultat : les Pistons peuvent courir et marquer facilement.

Les Wizards peuvent au moins compter sur Anthony Davis, qui ne manque aucun tir. Trae Young vient alors le soutenir et les hommes de Brian Keefe sont devant après douze minutes. Sauf que les passes mal assurées et facilement interceptées commencent à plomber Washington.

Surtout quand, de l’autre côté, Duncan Robinson peut enfiler deux tirs primés. Anthony Davis est certes toujours dominant, mais les Pistons ont pris le contrôle à la pause (68-58).

Rien ne change au retour des vestiaires. Les paniers de Daniss Jenkins et les tirs de loin continuent de tomber à Detroit, et « AD » d’enfiler les points. Trae Young essaie des choses également, mais pas toujours avec réussite.

L’écart se fait de plus en plus (103-87). Et il n’y a pas de miracle en dernier quart-temps. Les joueurs de JB Bickerstaff réussissent à s’imposer logiquement 122-111 et infliger un quatrième revers de suite à leur adversaire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trop d’erreurs à Washington. En perdant 18 ballons, dont une grande quantité assez bêtement, les Wizards ont creusé leur propre tombe. La défense n’a pas été impériale non plus donc ça donne une équipe qui, malgré sa volonté et ses bonnes intentions, ne peut pas rivaliser face à une formation aussi en place que les Pistons.

– Anthony Davis, seul sur sa planète. L’intérieur est bien un des meilleurs joueurs du monde quand il est en pleine possession de ses moyens. Il n’a rien raté pendant presque toute la première période, ne manquant son premier tir qu’à quelques minutes de la pause. Avant ? Il avait inscrit 25 points à 9/9 au shoot ! Les joueurs de Detroit n’avaient aucune réponse et il termine avec 44 points à 16/21 au tir, et 13 rebonds. Malheureusement pour lui, Kyshawn George n’était pas dedans et le banc n’a rien apporté.

– Le duel AJ Dybantsa – Cade Cunningham. Le rookie s’est retrouvé plusieurs fois en face au All-Star de Detroit. Les deux joueurs n’ont pas refusé les duels en un-contre-un et chacun a su dominer l’autre offensivement de temps en temps. La nouvelle star des Wizards a réussi quelques actions d’éclat dans cette rencontre (21 points, 8 rebonds), mais a aussi raté des choses, avec notamment cinq ballons perdus, à l’image de son équipe.

Detroit Pistons / 122TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
John Collins289/132/34/4371033201122436
Duncan Robinson336/114/86/703321000122221
Daniss Jenkins357/162/66/61568442052229
Cade Cunningham267/160/43/303375100111719
Ausar Thompson273/80/02/2145452519810
Kevin Huerter325/120/52/302230111151210
Javonte Green103/50/21/101101000276
Ebuka Okorie52/30/01/100000000054
Paul Reed201/30/02/25510231232416
Ronald Holland II140/40/31/214523000-313
Isaac Jones10/00/00/000000000-500
Chaz Lanier10/00/00/000000000-500
Total43/918/3128/31113445312511106122
Washington Wizards / 111TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Anthony Davis3416/212/410/11581314130-104450
AJ Dybantsa378/171/44/626811052-122116
Trae Young386/173/105/901173230-132012
KyShawn George345/122/60/003324151-9127
Alexandre Sarr252/50/20/026802111-15410
Carlton Carrington191/41/31/200044010-543
Deandre Ayton121/30/00/035801000028
Tre Johnson291/80/60/002203200-52-1
Felix Okpara11/10/00/001101000523
Anthony Gill10/00/00/020200000502
Tre Mann10/10/10/00000000050-1
Will Riley40/00/00/000010000-101
Total41/899/3620/2814324616237184111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL114
LAL124
CHA124
CLE112
DET122
WAS111
TOR102
MEM118
DAL125
IND122
HOU110
DEN100
PHO96
SAS122
GSW138
NOR87

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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