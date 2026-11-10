Anthony Davis (44 points) trop seul face aux Pistons

Les cinq premières minutes donnent le ton avec beaucoup de ballons perdus du côté de Washington, sur des mauvaises passes. Résultat : les Pistons peuvent courir et marquer facilement.

Les Wizards peuvent au moins compter sur Anthony Davis, qui ne manque aucun tir. Trae Young vient alors le soutenir et les hommes de Brian Keefe sont devant après douze minutes. Sauf que les passes mal assurées et facilement interceptées commencent à plomber Washington.

Surtout quand, de l’autre côté, Duncan Robinson peut enfiler deux tirs primés. Anthony Davis est certes toujours dominant, mais les Pistons ont pris le contrôle à la pause (68-58).

Rien ne change au retour des vestiaires. Les paniers de Daniss Jenkins et les tirs de loin continuent de tomber à Detroit, et « AD » d’enfiler les points. Trae Young essaie des choses également, mais pas toujours avec réussite.

L’écart se fait de plus en plus (103-87). Et il n’y a pas de miracle en dernier quart-temps. Les joueurs de JB Bickerstaff réussissent à s’imposer logiquement 122-111 et infliger un quatrième revers de suite à leur adversaire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Trop d’erreurs à Washington. En perdant 18 ballons, dont une grande quantité assez bêtement, les Wizards ont creusé leur propre tombe. La défense n’a pas été impériale non plus donc ça donne une équipe qui, malgré sa volonté et ses bonnes intentions, ne peut pas rivaliser face à une formation aussi en place que les Pistons.

– Anthony Davis, seul sur sa planète. L’intérieur est bien un des meilleurs joueurs du monde quand il est en pleine possession de ses moyens. Il n’a rien raté pendant presque toute la première période, ne manquant son premier tir qu’à quelques minutes de la pause. Avant ? Il avait inscrit 25 points à 9/9 au shoot ! Les joueurs de Detroit n’avaient aucune réponse et il termine avec 44 points à 16/21 au tir, et 13 rebonds. Malheureusement pour lui, Kyshawn George n’était pas dedans et le banc n’a rien apporté.

– Le duel AJ Dybantsa – Cade Cunningham. Le rookie s’est retrouvé plusieurs fois en face au All-Star de Detroit. Les deux joueurs n’ont pas refusé les duels en un-contre-un et chacun a su dominer l’autre offensivement de temps en temps. La nouvelle star des Wizards a réussi quelques actions d’éclat dans cette rencontre (21 points, 8 rebonds), mais a aussi raté des choses, avec notamment cinq ballons perdus, à l’image de son équipe.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 114 LAL 124 CHA 124 CLE 112 DET 122 WAS 111 TOR 102 MEM 118 DAL 125 IND 122 HOU 110 DEN 100 PHO 96 SAS 122 GSW 138 NOR 87